17:29 15.07.2022 (обновлено: 18:13 15.07.2022)
Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске
Глава поискового движения рассказал о находках на месте нацистского лагеря в Брянске
Молоток судьи. Архивное фото
БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Руководитель "Поискового движения России" в ходе суда по делу о признании преступлений нацистов на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны геноцидом рассказал об останках детей, найденных в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", сообщает Брянский областной суд.
Брянский областной суд начал рассмотрение заявления прокурора Брянской области Александра Войтовича о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона. В пятницу свидетельские показания дал председатель регионального отделения поискового движения "Россия" Александр Соболев. В рамках проекта "Без срока давности" возглавляемая им организация занимается поиском мирных жителей, военнопленных, уничтоженных во время немецкой оккупации на территории Брянской области.
"Мы проводили работу в Карачевском районе, недалеко от Юрасово, и нам позвонили местные жители. От дождей размыло дорогу, мы приехали, и я увидел своими глазами, как на глубине 50-60 сантиметров от поверхности земли лежат дети и смотрят пустыми глазницами в небо. Тогда же в поселке Березовском Карачевского района вместе с солдатами мы их и захоронили", - приводятся слова Соболева.
По его словам, в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", в каждой яме находилось от 35 до 45 человек, останки лежали в хаотичном порядке, полностью раздетые, потому что немцы обирали их полностью.
В воронках от авиабомб неподалеку от поселка Холмецкий Хутор в Брасовском районе поисковики тоже обнаруживали тела женщин, детей стариков. По словам Соболева, он запомнил женщину с грудным ребенком, между которыми лежала бутылочка для молока, у них в черепах были входные отверстия от пуль.
Установлено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142". В нем содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены.