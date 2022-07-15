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Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске - РИА Новости, 15.07.2022
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Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске
Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске - РИА Новости, 15.07.2022
Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске
Руководитель "Поискового движения России" в ходе суда по делу о признании преступлений нацистов на территории Брянской области в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:29
2022-07-15T18:13
общество
россия
брянская область
александр соболев (не футболист)
карачевский район
березовский
брянский областной суд
великая отечественная война (1941-1945)
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БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Руководитель "Поискового движения России" в ходе суда по делу о признании преступлений нацистов на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны геноцидом рассказал об останках детей, найденных в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", сообщает Брянский областной суд.Брянский областной суд начал рассмотрение заявления прокурора Брянской области Александра Войтовича о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона. В пятницу свидетельские показания дал председатель регионального отделения поискового движения "Россия" Александр Соболев. В рамках проекта "Без срока давности" возглавляемая им организация занимается поиском мирных жителей, военнопленных, уничтоженных во время немецкой оккупации на территории Брянской области.По его словам, в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", в каждой яме находилось от 35 до 45 человек, останки лежали в хаотичном порядке, полностью раздетые, потому что немцы обирали их полностью.В воронках от авиабомб неподалеку от поселка Холмецкий Хутор в Брасовском районе поисковики тоже обнаруживали тела женщин, детей стариков. По словам Соболева, он запомнил женщину с грудным ребенком, между которыми лежала бутылочка для молока, у них в черепах были входные отверстия от пуль.Установлено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142". В нем содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены.
https://ria.ru/20220714/kontslager-1802467298.html
россия
брянская область
карачевский район
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общество, россия, брянская область, александр соболев (не футболист), карачевский район, березовский, брянский областной суд, великая отечественная война (1941-1945)
17:29 15.07.2022 (обновлено: 18:13 15.07.2022)
 
Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске

Глава поискового движения рассказал о находках на месте нацистского лагеря в Брянске

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Руководитель "Поискового движения России" в ходе суда по делу о признании преступлений нацистов на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны геноцидом рассказал об останках детей, найденных в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", сообщает Брянский областной суд.
Брянский областной суд начал рассмотрение заявления прокурора Брянской области Александра Войтовича о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона. В пятницу свидетельские показания дал председатель регионального отделения поискового движения "Россия" Александр Соболев. В рамках проекта "Без срока давности" возглавляемая им организация занимается поиском мирных жителей, военнопленных, уничтоженных во время немецкой оккупации на территории Брянской области.
"Мы проводили работу в Карачевском районе, недалеко от Юрасово, и нам позвонили местные жители. От дождей размыло дорогу, мы приехали, и я увидел своими глазами, как на глубине 50-60 сантиметров от поверхности земли лежат дети и смотрят пустыми глазницами в небо. Тогда же в поселке Березовском Карачевского района вместе с солдатами мы их и захоронили", - приводятся слова Соболева.
По его словам, в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", в каждой яме находилось от 35 до 45 человек, останки лежали в хаотичном порядке, полностью раздетые, потому что немцы обирали их полностью.
В воронках от авиабомб неподалеку от поселка Холмецкий Хутор в Брасовском районе поисковики тоже обнаруживали тела женщин, детей стариков. По словам Соболева, он запомнил женщину с грудным ребенком, между которыми лежала бутылочка для молока, у них в черепах были входные отверстия от пуль.
Установлено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142". В нем содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены.
Вид на Площадь Партизан в Брянске - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:50
Узница концлагеря рассказала брянскому суду об уничтожении детей
 
ОбществоРоссияБрянская областьАлександр Соболев (не футболист)Карачевский районБерезовскийБрянский областной судВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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