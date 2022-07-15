https://ria.ru/20220715/sud-1802813574.html

Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске

Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске - РИА Новости, 15.07.2022

Суду рассказали о находках на месте нацистского лагеря в Брянске

Руководитель "Поискового движения России" в ходе суда по делу о признании преступлений нацистов на территории Брянской области в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:29

2022-07-15T17:29

2022-07-15T18:13

общество

россия

брянская область

александр соболев (не футболист)

карачевский район

березовский

брянский областной суд

великая отечественная война (1941-1945)

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БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Руководитель "Поискового движения России" в ходе суда по делу о признании преступлений нацистов на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны геноцидом рассказал об останках детей, найденных в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", сообщает Брянский областной суд.Брянский областной суд начал рассмотрение заявления прокурора Брянской области Александра Войтовича о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона. В пятницу свидетельские показания дал председатель регионального отделения поискового движения "Россия" Александр Соболев. В рамках проекта "Без срока давности" возглавляемая им организация занимается поиском мирных жителей, военнопленных, уничтоженных во время немецкой оккупации на территории Брянской области.По его словам, в ходе раскопок на территории бывшего лагеря "Дулаг-142", в каждой яме находилось от 35 до 45 человек, останки лежали в хаотичном порядке, полностью раздетые, потому что немцы обирали их полностью.В воронках от авиабомб неподалеку от поселка Холмецкий Хутор в Брасовском районе поисковики тоже обнаруживали тела женщин, детей стариков. По словам Соболева, он запомнил женщину с грудным ребенком, между которыми лежала бутылочка для молока, у них в черепах были входные отверстия от пуль.Установлено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142". В нем содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены.

https://ria.ru/20220714/kontslager-1802467298.html

россия

брянская область

карачевский район

березовский

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общество, россия, брянская область, александр соболев (не футболист), карачевский район, березовский, брянский областной суд, великая отечественная война (1941-1945)