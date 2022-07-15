https://ria.ru/20220715/stalingrad-1802712687.html

Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 15.07.2022

Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Cоветской армией фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован на РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:10

2022-07-15T14:10

2022-07-15T16:36

великая отечественная война (1941-1945)

россия

дмитрий медведев

владимир путин

общество

сталинград

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Cоветской армией фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов <...> постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий <...>", — говорится в указе.Отмечается, что председателем оргкомитета назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Правительство должно утвердить состав и разработать совместно с Российским организационным комитетом "Победа" план основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовали принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий. Указ вступает в силу со дня подписания, 15 июля.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период ВОВ. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Cоветской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html

https://ria.ru/20210202/stalingrad-1595631251.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великая отечественная война (1941-1945), россия, дмитрий медведев, владимир путин, общество, сталинград