https://ria.ru/20220715/stalingrad-1802712687.html
Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 15.07.2022
Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Cоветской армией фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован на РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:10
2022-07-15T14:10
2022-07-15T16:36
великая отечественная война (1941-1945)
россия
дмитрий медведев
владимир путин
общество
сталинград
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Cоветской армией фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов <...> постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий <...>", — говорится в указе.Отмечается, что председателем оргкомитета назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Правительство должно утвердить состав и разработать совместно с Российским организационным комитетом "Победа" план основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовали принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий. Указ вступает в силу со дня подписания, 15 июля.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период ВОВ. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Cоветской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html
https://ria.ru/20210202/stalingrad-1595631251.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великая отечественная война (1941-1945), россия, дмитрий медведев, владимир путин, общество, сталинград
14:10 15.07.2022 (обновлено: 16:36 15.07.2022)
Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома фашистских войск под Сталинградом
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Cоветской армией фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов <...> постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий <...>", — говорится в указе.
Отмечается, что председателем оргкомитета назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
.
Правительство должно утвердить состав и разработать совместно с Российским организационным комитетом "Победа" план основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовали принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
Указ вступает в силу со дня подписания, 15 июля.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период ВОВ. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Cоветской армии над фашистскими войсками.