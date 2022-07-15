https://ria.ru/20220715/ssha-1802817159.html
В Белом доме отказались давать прогнозы об инфляции
В Белом доме отказались давать прогнозы об инфляции - РИА Новости, 15.07.2022
В Белом доме отказались давать прогнозы об инфляции
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала предсказывать, сколько США придется иметь дело с высокой инфляцией, сославшись на "экспертов",... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:40
2022-07-15T17:40
2022-07-15T17:41
в мире
сша
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала предсказывать, сколько США придется иметь дело с высокой инфляцией, сославшись на "экспертов", прогнозирующих ее переход к "умеренной".На просьбу оценить, сколько США еще жить с высокой инфляцией, Жан-Пьер заявила, что этот вопрос нужно переадресовать экспертам. "Я бы оставила это экспертам", - сказала она.Как сообщалось, годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года - 9,1% против 8,6% в мае, в то время как прогнозировалось ускорение показателя лишь до 8,8%.
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в мире, сша, саудовская аравия, карин жан-пьер
17:40 15.07.2022 (обновлено: 17:41 15.07.2022)
В Белом доме отказались давать прогнозы об инфляции
Пресс-секретарь Жан-Пьер: Белый дом не дает прогнозов об инфляции в США
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала предсказывать, сколько США придется иметь дело с высокой инфляцией, сославшись на "экспертов", прогнозирующих ее переход к "умеренной".
"Эксперты считают, что инфляция станет умеренной", - сказала Жан-Пьер в ходе аудиобрифинга с борта президентского самолета, направляющегося в Саудовскую Аравию.
На просьбу оценить, сколько США еще жить с высокой инфляцией, Жан-Пьер заявила, что этот вопрос нужно переадресовать экспертам. "Я бы оставила это экспертам", - сказала она.
Как сообщалось, годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года - 9,1% против 8,6% в мае, в то время как прогнозировалось ускорение показателя лишь до 8,8%.