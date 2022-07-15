https://ria.ru/20220715/ssha-1802817159.html

В Белом доме отказались давать прогнозы об инфляции

В Белом доме отказались давать прогнозы об инфляции - РИА Новости, 15.07.2022

В Белом доме отказались давать прогнозы об инфляции

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала предсказывать, сколько США придется иметь дело с высокой инфляцией, сославшись на "экспертов",... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:40

2022-07-15T17:40

2022-07-15T17:41

в мире

сша

саудовская аравия

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала предсказывать, сколько США придется иметь дело с высокой инфляцией, сославшись на "экспертов", прогнозирующих ее переход к "умеренной".На просьбу оценить, сколько США еще жить с высокой инфляцией, Жан-Пьер заявила, что этот вопрос нужно переадресовать экспертам. "Я бы оставила это экспертам", - сказала она.Как сообщалось, годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года - 9,1% против 8,6% в мае, в то время как прогнозировалось ускорение показателя лишь до 8,8%.

https://ria.ru/20220715/ssha-1802664057.html

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в мире, сша, саудовская аравия, карин жан-пьер