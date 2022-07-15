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В Сочи будут штрафовать нудистов - РИА Новости, 15.07.2022
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В Сочи будут штрафовать нудистов
В Сочи будут штрафовать нудистов - РИА Новости, 15.07.2022
В Сочи будут штрафовать нудистов
В Сочи туристов, отдыхающих на пляжах в голом виде, могут оштрафовать за мелкое хулиганство, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:44
2022-07-15T12:44
туризм
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сочи
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отдых на море
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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. В Сочи туристов, отдыхающих на пляжах в голом виде, могут оштрафовать за мелкое хулиганство, сообщает АТОР.Виновников будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ: это штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.Ранее в социальных сетях появлялись видео, на котором возмущенные отдыхающие обсуждают девушек, загорающих неподалеку топлес.На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.Кроме Сочи, есть и другие курорты, где щепетильно относятся к внешнему виду туристов. Так, в Сорренто на Амальфитанском побережье Италии штрафуют разгуливающих в одних плавках или бикини по улицам города.В испанской Барселоне за нарушение правил приличия могут выписать штраф до 300 евро, на Майорке – до 600. Как и в Сорренто, это относится и к мужчинам, которые ходят без футболок, маек, рубашек.
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новости - туризм, сочи, россия, италия, отдых на море, туристы
12:44 15.07.2022
 
В Сочи будут штрафовать нудистов

В Сочи туристов, отдыхающих голыми на пляжах, могут оштрафовать за мелкое хулиганство

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. В Сочи туристов, отдыхающих на пляжах в голом виде, могут оштрафовать за мелкое хулиганство, сообщает АТОР.
Виновников будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ: это штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.
Ранее в социальных сетях появлялись видео, на котором возмущенные отдыхающие обсуждают девушек, загорающих неподалеку топлес.
На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.
Кроме Сочи, есть и другие курорты, где щепетильно относятся к внешнему виду туристов. Так, в Сорренто на Амальфитанском побережье Италии штрафуют разгуливающих в одних плавках или бикини по улицам города.
В испанской Барселоне за нарушение правил приличия могут выписать штраф до 300 евро, на Майорке – до 600. Как и в Сорренто, это относится и к мужчинам, которые ходят без футболок, маек, рубашек.
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