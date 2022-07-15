https://ria.ru/20220715/sochi-1802662962.html

В Сочи будут штрафовать нудистов

В Сочи будут штрафовать нудистов - РИА Новости, 15.07.2022

В Сочи будут штрафовать нудистов

В Сочи туристов, отдыхающих на пляжах в голом виде, могут оштрафовать за мелкое хулиганство, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:44

2022-07-15T12:44

2022-07-15T12:44

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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. В Сочи туристов, отдыхающих на пляжах в голом виде, могут оштрафовать за мелкое хулиганство, сообщает АТОР.Виновников будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ: это штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.Ранее в социальных сетях появлялись видео, на котором возмущенные отдыхающие обсуждают девушек, загорающих неподалеку топлес.На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.Кроме Сочи, есть и другие курорты, где щепетильно относятся к внешнему виду туристов. Так, в Сорренто на Амальфитанском побережье Италии штрафуют разгуливающих в одних плавках или бикини по улицам города.В испанской Барселоне за нарушение правил приличия могут выписать штраф до 300 евро, на Майорке – до 600. Как и в Сорренто, это относится и к мужчинам, которые ходят без футболок, маек, рубашек.

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новости - туризм, сочи, россия, италия, отдых на море, туристы