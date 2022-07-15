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Как Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку - РИА Новости, 15.07.2022
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Как Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку
Как Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку - РИА Новости, 15.07.2022
Как Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку
Ну вы же знали, что и тут Россия виновата. Это "агрессия России" могла привести к тому, что Шри-Ланку охватили массовые протесты, считает госсекретарь США... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:00
2022-07-15T08:00
авторы
шри-ланка
китай
россия
экономика
политика
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Ну вы же знали, что и тут Россия виновата. Это "агрессия России" могла привести к тому, что Шри-Ланку охватили массовые протесты, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.Это, впрочем, во-первых, довольно старая новость, с прошлой недели, а есть нечто и поновее, и посерьезнее. А во-вторых — виноват все-таки прежде всего Китай, поймавший зачем-то прекрасный остров в Индийском океане в долговую ловушку, — такова главная тема всех сегодняшних западных комментариев к происходящим там бурным событиям.И вот теперь, когда оказалось, что это мы с китайцами развалили ни в чем не повинное далекое государство, нам, в России, стало действительно интересно все, что там происходит. И не праздного любопытства ради, а потому, что эта история из чисто местной, региональной драмы превращается в некую модель "кризис — его разрешение", которая может еще проиграться в любой части света. Конечно, стандартная реакция нашего эксперта на погромы в Коломбо сводится к формуле: "Это наверняка американцы устроили очередную революцию, как раньше учинили ее в Пакистане, чтобы вырвать эти две страны из-под китайского влияния". Но не надо никаких американцев, чтобы взбунтовать народ в стране, где нет бензина, а на импорт такового нет денег, зато есть долги, которые точно невозможно выплатить.Хорошо известна модель, по которой развивался кризис. Деньги занимали в одной ситуации, а платить надо в другой. Пандемия свела почти к нулю поток туристов (то есть иностранной валюты) в Шри-Ланку, долги и их обслуживание мгновенно стали из тяжелых неподъемными, закупать удобрения и пшеницу оказалось не на что, а тут подоспел очередной платеж по китайскому кредиту. И хотя любые революции с массовыми погромами правительственных зданий и прочим идиотизмом делают ситуацию только хуже, все равно понятно, что любой народ почти наверняка в такой ситуации что-то подобное бы учинил.Но давайте посмотрим на то, что называется модным словом "нарратив", — то есть что должна говорить западная (она же глобальная) пропаганда и чему весь мир должен верить. Нарратив — это жесткое ложе от "кто виноват" до "что делать". Кстати, на днях на жизнь жаловался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом разгаре", а позиция Запада по этому вопросу все еще не является преобладающей. Все правильно сказал. Но как дела по части нарративов в истории со Шри-Ланкой?Поскольку главным злодеем называют Китай, то он и защищается — с помощью цифр и фактов. Факт первый и самый простой: 47 процентов своих займов шри-ланкийское правительство делало на международных финансовых рынках, и только десять процентов долга надо отдавать Китаю. Столько же Индии и так далее. То есть ловушка острова — явно западного изготовления.Тут еще есть такая особенность ситуации: долги острова, те, которые держали западники, были частично перепроданы "фондам-стервятникам", это что-то вроде коллекторов финансового мира. В итоге бремя стало тяжелее.Дальше — интереснее, из серии "Не вороши змеиное гнездо". Британская исследовательская контора с названием, переводящимся как "Справедливость для должников", услышав все эти разговоры, начала разбираться — не со Шри-Ланкой, а с Африкой. И выяснила, что западные кредиторы берут у африканцев проценты ровно вдвое большие, чем китайцы. Более того, повторяется история со Шри Ланкой: 35 процентов долгов африканцев держат западные кредиторы с их неподъемными процентами, и только 12 процентов — китайцы (с совсем другими процентами).Затем еще веселее. В мае этого года тот самый нарративчик насчет "китайской долговой ловушки" перешел на высокий уровень — министры финансов генштаба Запада, "Группы семи" призвали Китай выпустить мир из этой самой ловушки. Китай отозвался и напомнил, что только в 2020 году, но в рамках решений уже "Группы двадцати" облегчил долговое бремя развивающихся стран на 2,1 миллиарда долларов. И задал вопрос: а вы что и кому облегчили?То есть пошел на серьезном уровне разговор о том, что есть две категории кредитования развивающегося мира: западная ("стервятники") и китайская (инвесторы). Собственно, Китай вообще не увлекается чисто финансовыми играми. Он строит, и результаты этих строек дают разным странам шанс заработать. Под весьма конкретные проекты и даются деньги, а это совсем не то же самое, что сажать на крючок непонятно каких долгов.В частности, на Шри-Ланке это два громадных проекта — порты Коломбо и Камбатоты. Если бы не глобальный экономический развал 2020-2021 года, они бы уже работали и приносили доход.И вот теперь кризис на Шри-Ланке на пару с отчаянными разговорами насчет китайских хищников с их "долговой ловушкой" привели к прекрасному результату: если не весь мир, то профессиональные деловые круги получили полную картину того, почему Запад теряет влияние, а незапад во главе с Китаем наращивает его. Кстати, еще одна цифра: в прошлом году китайцы по всему миру раздали вот таких, связанных с конкретными проектами кредитов на 145,19 миллиарда долларов, то есть на 9,2 процента больше в сравнении с годом предыдущим. Так и видишь, как эмиссары из Пекина гонялись за заемщиками с долговой ловушкой наперевес, чтобы добиться таких результатов.Что касается дальнейшей судьбы китайского партнера Шри-Ланки, то тут есть много вариантов. Если народ громит столицу, то не исключается и приход к власти временщиков прозападного толка с полной украинизацией острова. Но, скорее всего, нормальная власть там все-таки появится. Дальше предстоит интересное занятие: выработка правильной модели поведения в такой ситуации. Участниками таковой могут стать Китай, Индия (сосед Шри-Ланки), Россия (возможный поставщик нефти и газа, если заплатят) и другие. Модель эта может пригодиться для многих стран — среди кандидатов называют Аргентину, Зимбабве и прочих, находящихся в похожей ситуации.И тогда станет гораздо яснее, кто в нашем мире имеет возможности и мозги, для того чтобы выводить его из нынешнего — только начинающегося — кризиса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/vliyanie-1801538463.html
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РИА Новости
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5
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96
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авторы, шри-ланка, китай, россия, экономика, политика
08:00 15.07.2022
 

Как Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие на крыше офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе в Коломбо, Шри-Ланка
Протестующие на крыше офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Ну вы же знали, что и тут Россия виновата. Это "агрессия России" могла привести к тому, что Шри-Ланку охватили массовые протесты, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Это, впрочем, во-первых, довольно старая новость, с прошлой недели, а есть нечто и поновее, и посерьезнее. А во-вторых — виноват все-таки прежде всего Китай, поймавший зачем-то прекрасный остров в Индийском океане в долговую ловушку, — такова главная тема всех сегодняшних западных комментариев к происходящим там бурным событиям.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 14:47В мире
Блинкен заподозрил "российское влияние" на массовые протесты в Шри-Ланке
И вот теперь, когда оказалось, что это мы с китайцами развалили ни в чем не повинное далекое государство, нам, в России, стало действительно интересно все, что там происходит. И не праздного любопытства ради, а потому, что эта история из чисто местной, региональной драмы превращается в некую модель "кризис — его разрешение", которая может еще проиграться в любой части света.
Конечно, стандартная реакция нашего эксперта на погромы в Коломбо сводится к формуле: "Это наверняка американцы устроили очередную революцию, как раньше учинили ее в Пакистане, чтобы вырвать эти две страны из-под китайского влияния". Но не надо никаких американцев, чтобы взбунтовать народ в стране, где нет бензина, а на импорт такового нет денег, зато есть долги, которые точно невозможно выплатить.
Хорошо известна модель, по которой развивался кризис. Деньги занимали в одной ситуации, а платить надо в другой. Пандемия свела почти к нулю поток туристов (то есть иностранной валюты) в Шри-Ланку, долги и их обслуживание мгновенно стали из тяжелых неподъемными, закупать удобрения и пшеницу оказалось не на что, а тут подоспел очередной платеж по китайскому кредиту. И хотя любые революции с массовыми погромами правительственных зданий и прочим идиотизмом делают ситуацию только хуже, все равно понятно, что любой народ почти наверняка в такой ситуации что-то подобное бы учинил.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 23:10В мире
Блинкен: Россия и Китай бросают вызов мировому порядку
Но давайте посмотрим на то, что называется модным словом "нарратив", — то есть что должна говорить западная (она же глобальная) пропаганда и чему весь мир должен верить. Нарратив — это жесткое ложе от "кто виноват" до "что делать". Кстати, на днях на жизнь жаловался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом разгаре", а позиция Запада по этому вопросу все еще не является преобладающей. Все правильно сказал. Но как дела по части нарративов в истории со Шри-Ланкой?
Поскольку главным злодеем называют Китай, то он и защищается — с помощью цифр и фактов. Факт первый и самый простой: 47 процентов своих займов шри-ланкийское правительство делало на международных финансовых рынках, и только десять процентов долга надо отдавать Китаю. Столько же Индии и так далее. То есть ловушка острова — явно западного изготовления.
Тут еще есть такая особенность ситуации: долги острова, те, которые держали западники, были частично перепроданы "фондам-стервятникам", это что-то вроде коллекторов финансового мира. В итоге бремя стало тяжелее.
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 01:15
Стали известны страны, в которых может внезапно начаться дефолт
Дальше — интереснее, из серии "Не вороши змеиное гнездо". Британская исследовательская контора с названием, переводящимся как "Справедливость для должников", услышав все эти разговоры, начала разбираться — не со Шри-Ланкой, а с Африкой. И выяснила, что западные кредиторы берут у африканцев проценты ровно вдвое большие, чем китайцы. Более того, повторяется история со Шри Ланкой: 35 процентов долгов африканцев держат западные кредиторы с их неподъемными процентами, и только 12 процентов — китайцы (с совсем другими процентами).
Затем еще веселее. В мае этого года тот самый нарративчик насчет "китайской долговой ловушки" перешел на высокий уровень — министры финансов генштаба Запада, "Группы семи" призвали Китай выпустить мир из этой самой ловушки. Китай отозвался и напомнил, что только в 2020 году, но в рамках решений уже "Группы двадцати" облегчил долговое бремя развивающихся стран на 2,1 миллиарда долларов. И задал вопрос: а вы что и кому облегчили?
То есть пошел на серьезном уровне разговор о том, что есть две категории кредитования развивающегося мира: западная ("стервятники") и китайская (инвесторы). Собственно, Китай вообще не увлекается чисто финансовыми играми. Он строит, и результаты этих строек дают разным странам шанс заработать. Под весьма конкретные проекты и даются деньги, а это совсем не то же самое, что сажать на крючок непонятно каких долгов.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 16:16
В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах
В частности, на Шри-Ланке это два громадных проекта — порты Коломбо и Камбатоты. Если бы не глобальный экономический развал 2020-2021 года, они бы уже работали и приносили доход.
И вот теперь кризис на Шри-Ланке на пару с отчаянными разговорами насчет китайских хищников с их "долговой ловушкой" привели к прекрасному результату: если не весь мир, то профессиональные деловые круги получили полную картину того, почему Запад теряет влияние, а незапад во главе с Китаем наращивает его. Кстати, еще одна цифра: в прошлом году китайцы по всему миру раздали вот таких, связанных с конкретными проектами кредитов на 145,19 миллиарда долларов, то есть на 9,2 процента больше в сравнении с годом предыдущим. Так и видишь, как эмиссары из Пекина гонялись за заемщиками с долговой ловушкой наперевес, чтобы добиться таких результатов.
Что касается дальнейшей судьбы китайского партнера Шри-Ланки, то тут есть много вариантов. Если народ громит столицу, то не исключается и приход к власти временщиков прозападного толка с полной украинизацией острова. Но, скорее всего, нормальная власть там все-таки появится. Дальше предстоит интересное занятие: выработка правильной модели поведения в такой ситуации. Участниками таковой могут стать Китай, Индия (сосед Шри-Ланки), Россия (возможный поставщик нефти и газа, если заплатят) и другие. Модель эта может пригодиться для многих стран — среди кандидатов называют Аргентину, Зимбабве и прочих, находящихся в похожей ситуации.
И тогда станет гораздо яснее, кто в нашем мире имеет возможности и мозги, для того чтобы выводить его из нынешнего — только начинающегося — кризиса.
 
АвторыШри-ЛанкаКитайРоссияЭкономикаПолитика
 
 
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