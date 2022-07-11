https://ria.ru/20220711/borrel-1801603086.html

Боррель заявил, что ЕС не выигрывает в "битве нарративов" по Украине

Боррель заявил, что ЕС не выигрывает в "битве нарративов" по Украине - РИА Новости, 11.07.2022

Боррель заявил, что ЕС не выигрывает в "битве нарративов" по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран G20 заявил, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T06:18

2022-07-11T06:18

2022-07-11T06:18

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран G20 заявил, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом разгаре", а позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей.Боррель, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства ЕС, отметил, что в марте 140 государств поддержали в Генеральной ассамблее ООН резолюцию с осуждением российской спецоперации на Украине. Против резолюции не проголосовала ни одна из стран "Большой двадцатки", помимо РФ, напомнил Боррель.Однако мнения по поводу того, как двигаться дальше, "резко расходятся", продолжает глава европейской дипломатии. В то время как страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и их единомышленники "едины в осуждении России и введении против нее санкций", другие страны "часто придерживаются иной точки зрения", признал Боррель.По его мнению, многие по разным причинам придерживаются сдержанной позиции: одни "больше обеспокоены последствиями войны для себя", другие сетуют на "двойные стандарты" или хотят сохранить хорошие отношения с РФ - либо "не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставило бы под угрозу их геополитические интересы".По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров покинул заседание G20 сразу после своего выступления и "даже не потрудился выслушать, что говорили другие". "Это решение говорит все, что нужно знать о том, насколько Россия действительно заинтересована в многосторонних форумах. Я надеюсь, что некоторые члены G20, которые занимают выжидательную позицию в отношении войны на Украине, приняли это к сведению", - заключил Боррель.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/konflikt-1801534887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, евросоюз, большая двадцатка, оон