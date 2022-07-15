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Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите - РИА Новости, 15.07.2022
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Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите
Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите - РИА Новости, 15.07.2022
Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите
Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет в сентябре в Самарканде (Узбекистан),... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T07:12
2022-07-15T07:27
в мире
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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет в сентябре в Самарканде (Узбекистан), однако формат мероприятия пока не определен, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь организации Чжан Мин.Говоря о формате проведения саммита, генсек также отметил, что все стороны хорошо осознают риски, связанные с пандемией, и на данный момент он не может давать точных прогнозов, но у всех сторон достаточно позитивные стремления.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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в мире, шос, чжан мин, узбекистан, китай, иран, россия
07:12 15.07.2022 (обновлено: 07:27 15.07.2022)
 
Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите

Генсек ШОС Чжан Мин: все страны подтвердили участие своих лидеров в саммите в сентябре

© AFP 2022 / Wang ZhaoЛидеры стран ШОС на саммите в Циндао
Лидеры стран ШОС на саммите в Циндао - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Лидеры стран ШОС на саммите в Циндао. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет в сентябре в Самарканде (Узбекистан), однако формат мероприятия пока не определен, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь организации Чжан Мин.

"На данный момент все государства-члены Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие своих лидеров в саммите в Самарканде. Что касается формата, то все стороны надеются, что удастся вернуться к традиционному более эффективному формату работы", — заявил Чжан Мин, отвечая на вопрос, будет ли председатель КНР Си Цзиньпин присутствовать на встрече лично.

Говоря о формате проведения саммита, генсек также отметил, что все стороны хорошо осознают риски, связанные с пандемией, и на данный момент он не может давать точных прогнозов, но у всех сторон достаточно позитивные стремления.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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В миреШОСЧжан МинУзбекистанКитайИранРоссия
 
 
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