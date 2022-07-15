https://ria.ru/20220715/shos-1802591345.html

Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите

Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите - РИА Новости, 15.07.2022

Генсек ШОС сообщил о планах стран-участниц по участию в саммите

Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет в сентябре в Самарканде (Узбекистан),... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T07:12

2022-07-15T07:12

2022-07-15T07:27

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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет в сентябре в Самарканде (Узбекистан), однако формат мероприятия пока не определен, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь организации Чжан Мин.Говоря о формате проведения саммита, генсек также отметил, что все стороны хорошо осознают риски, связанные с пандемией, и на данный момент он не может давать точных прогнозов, но у всех сторон достаточно позитивные стремления.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220715/shos-1802590464.html

узбекистан

китай

иран

россия

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в мире, шос, чжан мин, узбекистан, китай, иран, россия