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Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран - РИА Новости, 15.07.2022
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Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран
Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран - РИА Новости, 15.07.2022
Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран
В ГД предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из России не пополняли казну недружественных стран, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:07
2022-07-15T18:07
экономика
россия
госдума рф
вячеслав володин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В ГД предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из России не пополняли казну недружественных стран, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Мы соответственно делаем с вами все для того, чтобы доходы из России не пополняли их казну. Мы и действуем в данном случае и справедливо, и самое главное в интересах граждан своей страны и своего государства, своего отечественного бизнеса", - сказал он в ходе пленарного заседания.Он отметил, что у компаний из недружественных стран не будет возможности использовать средства, заработанные в России, на поддержку своей экономики. "Компании из недружественных стран должны понимать у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий, а дальше использовать их на поддержку экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. От этих снарядов гибнут мирные жители, наши солдаты, офицеры", - уточнил он.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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экономика, россия, госдума рф, вячеслав володин, санкции в отношении россии
18:07 15.07.2022
 
Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран

Володин: Госдума делает все, чтобы Россия не пополняла казну недружественных стран

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В ГД предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из России не пополняли казну недружественных стран, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Мы соответственно делаем с вами все для того, чтобы доходы из России не пополняли их казну. Мы и действуем в данном случае и справедливо, и самое главное в интересах граждан своей страны и своего государства, своего отечественного бизнеса", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что у компаний из недружественных стран не будет возможности использовать средства, заработанные в России, на поддержку своей экономики. "Компании из недружественных стран должны понимать у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий, а дальше использовать их на поддержку экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. От этих снарядов гибнут мирные жители, наши солдаты, офицеры", - уточнил он.
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ЭкономикаРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинСанкции в отношении России
 
 
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