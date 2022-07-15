https://ria.ru/20220715/rossiya-1802825327.html
Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран
Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран - РИА Новости, 15.07.2022
Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран
В ГД предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из России не пополняли казну недружественных стран, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:07
2022-07-15T18:07
2022-07-15T18:07
экономика
россия
госдума рф
вячеслав володин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В ГД предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из России не пополняли казну недружественных стран, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Мы соответственно делаем с вами все для того, чтобы доходы из России не пополняли их казну. Мы и действуем в данном случае и справедливо, и самое главное в интересах граждан своей страны и своего государства, своего отечественного бизнеса", - сказал он в ходе пленарного заседания.Он отметил, что у компаний из недружественных стран не будет возможности использовать средства, заработанные в России, на поддержку своей экономики. "Компании из недружественных стран должны понимать у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий, а дальше использовать их на поддержку экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. От этих снарядов гибнут мирные жители, наши солдаты, офицеры", - уточнил он.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, вячеслав володин, санкции в отношении россии
Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран
Володин: Госдума делает все, чтобы Россия не пополняла казну недружественных стран