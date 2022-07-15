https://ria.ru/20220715/rossiya-1802825327.html

Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран

Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран - РИА Новости, 15.07.2022

Володин: Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных стран

В ГД предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из России не пополняли казну недружественных стран, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:07

2022-07-15T18:07

2022-07-15T18:07

экономика

россия

госдума рф

вячеслав володин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В ГД предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из России не пополняли казну недружественных стран, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Мы соответственно делаем с вами все для того, чтобы доходы из России не пополняли их казну. Мы и действуем в данном случае и справедливо, и самое главное в интересах граждан своей страны и своего государства, своего отечественного бизнеса", - сказал он в ходе пленарного заседания.Он отметил, что у компаний из недружественных стран не будет возможности использовать средства, заработанные в России, на поддержку своей экономики. "Компании из недружественных стран должны понимать у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий, а дальше использовать их на поддержку экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. От этих снарядов гибнут мирные жители, наши солдаты, офицеры", - уточнил он.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, госдума рф, вячеслав володин, санкции в отношении россии