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Биография Дмитрия Рогозина

Биография Дмитрия Рогозина - РИА Новости, 15.07.2022

Биография Дмитрия Рогозина

Российский государственный деятель Дмитрий Олегович Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве в семье крупного организатора советской оборонной... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:47

2022-07-15T15:47

2022-07-15T15:47

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Российский государственный деятель Дмитрий Олегович Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве в семье крупного организатора советской оборонной промышленности и военной науки.В 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1988 году – экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском горкоме КПСС.В 1990-1994 годах занимал должность вице-президента научно‑исследовательского и образовательного АО "РАУ-Корпорация".В 1994-1997 годах являлся председателем исполкома Международного конгресса русских общин.С 1997 года по 2007 год избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ трех созывов, занимал должность заместителя председателя комитета по безопасности, был председателем комитета по международным делам, руководил фракцией "Родина", занимал должность заместителя председателя Государственной Думы. Руководил делегацией Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В 1998 году преподавал специальный курс "Национальная безопасность" в Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.С 2002 по 2004 год был специальным представителем президента РФ по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза.С 2008 по 2011 год – постоянный представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.С февраля 2011 по 2012 год – специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в области противоракетной обороны.23 декабря 2011 года Рогозин был назначен заместителем председателя правительства РФ.В 2012-2014 годах – председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.В марте 2012 года был назначен специальным представителем президента РФ по Приднестровью.24 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина генеральным директором Государственной корпорации "Роскосмос". 6 декабря 2018 года был назначен специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса. 15 июля 2022 года Дмитрий Рогозин был освобожден от должности главы "Роскосмоса".Доктор философских наук. Доктор технических наук. Автор ряда книг по вопросам военной стратегии и политики.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ (2009). Дмитрий Рогозин женат, есть сын.Декларированный доход за 2021 год – 41,295 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, дмитрий рогозин, россия, роскосмос