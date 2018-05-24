Путин подписал указы о новых постах Рогозина и Шувалова

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса".

Другим указом глава государства назначил Игоря Шувалова председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

Перед подписанием документов Путин провел встречи с кандидатами и официально предложил им должности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи с Рогозиным президент напомнил ему об идеях по укреплению и развитию "Роскосмоса", которые продвигал бывший вице-премьер. "Есть замечательная возможность в качестве руководителя этой компании начать осуществление всех предложенных вами же планов развития компании "Роскосмос", — сказал Путин.

Рогозин в ответ пообещал оправдать оказанное ему доверие и указал на особую важность ракетно-космической промышленности для развития страны.

Также президент призвал бывшего вице-премьера обратить особое внимание на укрепление команды "Роскосмоса". По его мнению, необходимо, чтобы отрасль возглавляли люди, "которые изнутри знают, как она устроена".

"Важно завершить реформы"

Назначение Дмитрия Рогозина на пост главы Роскосмоса принесет положительные изменения, считает член Общественного совета Роскосмоса, главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин. Он пояснил РИА Новости, что важно завершить реформы, начатые Рогозиным в космической отрасли.

"У Рогозина большой опыт работы в ВПК, он входит в Роскосмос с новыми идеями. Наверное, при их реализации будет лучше, чем сейчас", —сказал он.

Маринин пояснил, что бывший вице-премьер рассчитывает реформировать отрасль, чтобы она была более эффективной. По его мнению, это позволит вывести российскую космонавтику на новый уровень. "Поэтому всецело поддерживаем это назначение", — подчеркнул он.

"Новый этап"

Главной задачей Рогозина на новом посту станет создание космического холдинга, который сможет на равных конкурировать с западными лидерами в сфере ОПК и ракетный технологий. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

"Второе — это снятие оставшихся еще с советских времен отраслевых и корпоративных барьеров для перетока технологий и компетенций, что особенно актуально сегодня, когда в военной сфере происходит переход и к новому технологическому укладу, и к новым видам оружия", —продолжил ученый.

При этом Ионин уточнил, что упомянутые задачи — не самоцель, а условия, необходимые для обеспечения обороноспособности страны.

Реформа "Роскосмоса"

Также он отметил, что главный риск большого холдинга — превращение в рыхлую, слабоуправляемую структуру.

Ранее о возможном назначении Рогозина РИА Новости сообщили несколько источников в ракетно-космической отрасли. Уточнялось, что руководивший корпорацией Игорь Комаров может перейти на работу в "Ростех".

Также собеседники агентства рассказали о планах создать на базе госкорпорации холдинг ракетостроения, куда войдут "Алмаз-Антей" и концерн "Тактическое ракетное вооружение". При этом уточнялось, что передавать их акции "Роскосмосу" не планируется — предприятие выступит в роли куратора этих двух компаний.

Опыт Рогозина

Последние семь лет чиновник был заместителем главы правительства. Также он занимает пост председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России, наблюдательного совета "Роскосмоса", наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других комиссий.

Бывший вице-премьер курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомный и ракетно-космический и другие сектора промышленности, а также строительство космодрома Восточный.

"Роскосмос" — госкорпорация, управляющая космической отраслью российского хозяйства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает кабмин.