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Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.07.2022
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Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса"
Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.07.2022
Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин освободил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от должности, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:26
2022-07-15T17:07
политика
роскосмос
юрий борисов (вице-премьер)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от должности, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.Он вступает в силу в день подписания."Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", — отмечается в тексте.На этой должности его сменил бывший вице-премьер, курировавший космос и оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов.Рогозин возглавлял компанию с мая 2018 года. До этого он был замглавы правительства по вопросам ОПК.
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политика, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий рогозин
15:26 15.07.2022 (обновлено: 17:07 15.07.2022)
 
Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса"

Президент Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Бывший генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
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Бывший генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от должности, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.
Он вступает в силу в день подписания.
"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", — отмечается в тексте.
На этой должности его сменил бывший вице-премьер, курировавший космос и оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов.
Рогозин возглавлял компанию с мая 2018 года. До этого он был замглавы правительства по вопросам ОПК.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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