https://ria.ru/20220715/rogozin-1802747284.html

Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса"

Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.07.2022

Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин освободил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от должности, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:26

2022-07-15T15:26

2022-07-15T17:07

политика

роскосмос

юрий борисов (вице-премьер)

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от должности, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.Он вступает в силу в день подписания."Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", — отмечается в тексте.На этой должности его сменил бывший вице-премьер, курировавший космос и оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов.Рогозин возглавлял компанию с мая 2018 года. До этого он был замглавы правительства по вопросам ОПК.

https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

политика, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий рогозин