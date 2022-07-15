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Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток - РИА Новости, 15.07.2022
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Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток
Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток - РИА Новости, 15.07.2022
Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток
Аэрофлот с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом, увеличивается частота выполнения полетов в неделю, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:50
2022-07-15T17:31
аэрофлот
boeing 777
санкт-петербург
владивосток
новости компаний - экономика
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Аэрофлот с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом, увеличивается частота выполнения полетов в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Параллельно с введением повышения частоты полетов на линии Санкт-Петербург — Владивосток открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа. Стоимость билета в одну сторону для дальневосточников составляет: 7650 рублей для детей и 10200 рублей для взрослых жителей региона.Аэрофлот начал прямые полеты из Санкт-Петербурга во Владивосток 1 июня 2022 года. Перелеты совершаются на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом произошло Группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона.
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аэрофлот, boeing 777, санкт-петербург, владивосток, новости компаний - экономика, новости - туризм
16:50 15.07.2022 (обновлено: 17:31 15.07.2022)
 

Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток

© Фотохост-агентство. / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство.
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Аэрофлот с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом, увеличивается частота выполнения полетов в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Параллельно с введением повышения частоты полетов на линии Санкт-ПетербургВладивосток открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа. Стоимость билета в одну сторону для дальневосточников составляет: 7650 рублей для детей и 10200 рублей для взрослых жителей региона.
Аэрофлот начал прямые полеты из Санкт-Петербурга во Владивосток 1 июня 2022 года. Перелеты совершаются на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.
Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом произошло Группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона.
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ТуризмАэрофлотBoeing 777Санкт-ПетербургВладивостокНовости компаний - ЭкономикаНовости - Туризм
 
 
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