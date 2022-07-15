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Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток
Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток - РИА Новости, 15.07.2022
Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток
Аэрофлот с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом, увеличивается частота выполнения полетов в неделю, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:50
2022-07-15T16:50
2022-07-15T17:31
аэрофлот
boeing 777
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Аэрофлот с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом, увеличивается частота выполнения полетов в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Параллельно с введением повышения частоты полетов на линии Санкт-Петербург — Владивосток открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа. Стоимость билета в одну сторону для дальневосточников составляет: 7650 рублей для детей и 10200 рублей для взрослых жителей региона.Аэрофлот начал прямые полеты из Санкт-Петербурга во Владивосток 1 июня 2022 года. Перелеты совершаются на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом произошло Группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона.
https://ria.ru/20220709/samolet-1801381180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, boeing 777, санкт-петербург, владивосток, новости компаний - экономика, новости - туризм