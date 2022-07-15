https://ria.ru/20220715/reys-1802792030.html

Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток

Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток - РИА Новости, 15.07.2022

Аэрофлот вводит дополнительный рейс на маршруте Петербург-Владивосток

Аэрофлот с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом, увеличивается частота выполнения полетов в неделю, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:50

2022-07-15T16:50

2022-07-15T17:31

аэрофлот

boeing 777

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Аэрофлот с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом, увеличивается частота выполнения полетов в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Параллельно с введением повышения частоты полетов на линии Санкт-Петербург — Владивосток открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа. Стоимость билета в одну сторону для дальневосточников составляет: 7650 рублей для детей и 10200 рублей для взрослых жителей региона.Аэрофлот начал прямые полеты из Санкт-Петербурга во Владивосток 1 июня 2022 года. Перелеты совершаются на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом произошло Группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона.

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владивосток

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Алёна Пава

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Алёна Пава

аэрофлот, boeing 777, санкт-петербург, владивосток, новости компаний - экономика, новости - туризм