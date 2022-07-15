https://ria.ru/20220715/pshenitsa-1802715419.html
Пошлина на экспорт пшеницы составит 5985 рублей за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы составит 5985 рублей за тонну - РИА Новости, 15.07.2022
Пошлина на экспорт пшеницы составит 5985 рублей за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 июля включительно составит 5 984,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 4 413,7 рубля за тонну, кукурузы - 3 144,9... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:17
2022-07-15T14:17
2022-07-15T14:17
экономика
россия
пшеница
пошлины
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экспорт
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 июля включительно составит 5 984,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 4 413,7 рубля за тонну, кукурузы - 3 144,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 386,8 доллара за тонну, на ячмень - при цене 332,9 доллара, на кукурузу - при цене 303 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы с 13 по 19 июля включительно составляет 5 558,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 775,9 рубля за тонну, кукурузы - 3 075,1 рубля за тонну.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20220714/zerno-1802361929.html
https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пшеница, пошлины, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экспорт
Пошлина на экспорт пшеницы составит 5985 рублей за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 июля составит 5984,9 рубля за тонну