https://ria.ru/20220715/prognoz-1802880203.html
Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы
Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы - РИА Новости, 15.07.2022
Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы
Европейские страны столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить, РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:28
2022-07-15T23:28
2022-07-15T23:58
борис джонсон
кая каллас
марио драги
великобритания
эстония
италия
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Такой прогноз политик сделал на фоне решения премьеров Великобритании, Эстонии и Италии Бориса Джонсона, Каи Каллас и Марио Драги сложить полномочия."Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран", — заметил Пушков.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html
https://ria.ru/20220715/obman-1802869612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис джонсон, кая каллас, марио драги, великобритания, эстония, италия, в мире, алексей пушков, европа
23:28 15.07.2022 (обновлено: 23:58 15.07.2022)
Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы
Сенатор Пушков заявил, что Европу ожидает череда отставок и политических кризисов