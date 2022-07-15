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Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы - РИА Новости, 15.07.2022
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Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы
Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы - РИА Новости, 15.07.2022
Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы
Европейские страны столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить, РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:28
2022-07-15T23:58
борис джонсон
кая каллас
марио драги
великобритания
эстония
италия
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Такой прогноз политик сделал на фоне решения премьеров Великобритании, Эстонии и Италии Бориса Джонсона, Каи Каллас и Марио Драги сложить полномочия."Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран", — заметил Пушков.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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борис джонсон, кая каллас, марио драги, великобритания, эстония, италия, в мире, алексей пушков, европа
23:28 15.07.2022 (обновлено: 23:58 15.07.2022)
 
Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы

Сенатор Пушков заявил, что Европу ожидает череда отставок и политических кризисов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Такой прогноз политик сделал на фоне решения премьеров Великобритании, Эстонии и Италии Бориса Джонсона, Каи Каллас и Марио Драги сложить полномочия.
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"Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран", — заметил Пушков.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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