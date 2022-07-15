https://ria.ru/20220715/prognoz-1802880203.html

Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы

Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы - РИА Новости, 15.07.2022

Пушков сделал неутешительный прогноз для Европы

Европейские страны столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить, РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:28

2022-07-15T23:28

2022-07-15T23:58

борис джонсон

кая каллас

марио драги

великобритания

эстония

италия

в мире

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Такой прогноз политик сделал на фоне решения премьеров Великобритании, Эстонии и Италии Бориса Джонсона, Каи Каллас и Марио Драги сложить полномочия."Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран", — заметил Пушков.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html

https://ria.ru/20220715/obman-1802869612.html

великобритания

эстония

италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

борис джонсон, кая каллас, марио драги, великобритания, эстония, италия, в мире, алексей пушков, европа