Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/poterya-1802593997.html
Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона
Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона - РИА Новости, 15.07.2022
Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона
Киевскому режиму нужно смириться с потерей Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T07:55
2022-07-15T10:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
херсонская область
в мире
владимир рогов
украина
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802345810_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_71e035310cc57531d844d1cccbb16c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Киевскому режиму нужно смириться с потерей Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.По словам Рогова, большинство жителей области видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями."Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий. Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это прежде всего безопасность", — сказал собеседник агентства.Накануне местные власти заявили, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России может состояться в первой половине сентября, но конкретную дату пока не называли.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html
https://ria.ru/20220714/gazosnabzhenie-1802443391.html
запорожская область
россия
херсонская область
украина
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802345810_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_fd7b42ea358cdb8ac80fc51383dfac05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, херсонская область , в мире, владимир рогов, украина, симферополь
07:55 15.07.2022 (обновлено: 10:00 15.07.2022)
 
Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона

Член главсовета администрации Рогов: Запорожская область навсегда потеряна для Украины

© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Киевскому режиму нужно смириться с потерей Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

"Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью", — сказал он.

По словам Рогова, большинство жителей области видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 23:22
Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде
"Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий. Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это прежде всего безопасность", — сказал собеседник агентства.
Накануне местные власти заявили, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России может состояться в первой половине сентября, но конкретную дату пока не называли.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 14:38
Россия поможет восстановить газоснабжение в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияХерсонская областьВ миреВладимир РоговУкраинаСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала