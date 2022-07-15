https://ria.ru/20220715/poterya-1802593997.html

Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона

Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона - РИА Новости, 15.07.2022

Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявили власти региона

Киевскому режиму нужно смириться с потерей Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T07:55

2022-07-15T07:55

2022-07-15T10:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

херсонская область

в мире

владимир рогов

украина

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Киевскому режиму нужно смириться с потерей Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.По словам Рогова, большинство жителей области видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями."Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий. Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это прежде всего безопасность", — сказал собеседник агентства.Накануне местные власти заявили, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России может состояться в первой половине сентября, но конкретную дату пока не называли.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html

https://ria.ru/20220714/gazosnabzhenie-1802443391.html

запорожская область

россия

херсонская область

украина

симферополь

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