https://ria.ru/20220715/pomosch-1802826666.html

Кандидат в премьеры Британии Мордонт призвала честно говорить об Украине

Кандидат в премьеры Британии Мордонт призвала честно говорить об Украине - РИА Новости, 15.07.2022

Кандидат в премьеры Британии Мордонт призвала честно говорить об Украине

Кандидат в премьеры Великобритании, замминистра по международной торговле, Пенни Мордонт призвала британское правительство честно говорить с населением о... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:14

2022-07-15T18:14

2022-07-15T18:14

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кандидат в премьеры Великобритании, замминистра по международной торговле, Пенни Мордонт призвала британское правительство честно говорить с населением о последствиях помощи Украине."Я думаю, что мы должны быть честными с британскими гражданами о том, что будет тяжело по мере продолжения этого (поддержки Украины), что это может усугубить проблемы в стране и по всему миру", - заявила она, отвечая на вопрос о ее подходе к конфликту на Украине в рамках первой совместной онлайн-конференции кандидатов в премьер-министры Великобритании.Мордонт "на 100% уверена", что британский народ несмотря на все трудности будет и дальше поддерживать стратегию Британии в отношении Украины. Она также повторила слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что президент РФ Владимир Путин "должен проиграть", подчеркнув, что "здесь не может быть никаких компромиссов".На тот же вопрос ответили и другие претенденты на место премьера.Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок заявила, что поражение Украины будет означать ужасные последствия для Британии на долгие годы.Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат отметил, что это не дело Британии "решать, что такое победа для Украины", но Соединенное Королевство должно продолжить помогать ей.Риши Сунак при ответе на поставленный вопрос назвал Россию одной из главных угроз для Британии и пообещал выделять "достаточно средств" на оборонные расходы в случае избрания премьер-министром.В понедельник 18 июля состоится третий раунд голосования, по результатом которого исключат кандидата, заручившегося наименьшим количеством голосов от однопартийцев.Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220714/trass-1802534250.html

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, украина, великобритания