https://ria.ru/20220715/pamyatnik-1802645915.html

В Магадане открыли памятник чекистам

В Магадане открыли памятник чекистам - РИА Новости, 15.07.2022

В Магадане открыли памятник чекистам

Памятник "Сотрудникам органов безопасности территории" открыли в Магадане в пятницу на внутренней территории административного здания УФСБ России по Магаданской РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:41

2022-07-15T11:41

2022-07-15T11:41

общество

россия

магаданская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей носов

магадан

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МАГАДАН, 15 июл – РИА Новости. Памятник "Сотрудникам органов безопасности территории" открыли в Магадане в пятницу на внутренней территории административного здания УФСБ России по Магаданской области, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов."Это стела с бронзовым барельефом. На нем изображены сотрудники органов безопасности разных поколений. У подножия стелы – карта Магаданской области, где отмечены населённые пункты региона, в которых в различные периоды располагались районные подразделения УМГБ-УКГБ-УФСБ. Этот памятник - дань памяти и уважения тем, кто внёс и вносит вклад в обеспечение безопасности Северо-Востока России, с честью выполняя воинский и служебный долг", - написал Носов.

https://ria.ru/20220706/memorial-1800695130.html

россия

магаданская область

магадан

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей носов, магадан