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В Магадане открыли памятник чекистам - РИА Новости, 15.07.2022
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В Магадане открыли памятник чекистам
В Магадане открыли памятник чекистам - РИА Новости, 15.07.2022
В Магадане открыли памятник чекистам
Памятник "Сотрудникам органов безопасности территории" открыли в Магадане в пятницу на внутренней территории административного здания УФСБ России по Магаданской РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:41
2022-07-15T11:41
общество
россия
магаданская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей носов
магадан
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МАГАДАН, 15 июл – РИА Новости. Памятник "Сотрудникам органов безопасности территории" открыли в Магадане в пятницу на внутренней территории административного здания УФСБ России по Магаданской области, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов."Это стела с бронзовым барельефом. На нем изображены сотрудники органов безопасности разных поколений. У подножия стелы – карта Магаданской области, где отмечены населённые пункты региона, в которых в различные периоды располагались районные подразделения УМГБ-УКГБ-УФСБ. Этот памятник - дань памяти и уважения тем, кто внёс и вносит вклад в обеспечение безопасности Северо-Востока России, с честью выполняя воинский и служебный долг", - написал Носов.
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россия
магаданская область
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общество, россия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей носов, магадан
11:41 15.07.2022
 
В Магадане открыли памятник чекистам

В Магадане у здания УФСБ открыли памятник "Сотрудникам органов безопасности территории"

© Фото : Губернатор Магаданской области Сергей Носов/TelegramОткрытие памятника "Сотрудникам органов безопасности Территории" в Магадане
Открытие памятника Сотрудникам органов безопасности Территории в Магадане - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Губернатор Магаданской области Сергей Носов/Telegram
Открытие памятника "Сотрудникам органов безопасности Территории" в Магадане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 15 июл – РИА Новости. Памятник "Сотрудникам органов безопасности территории" открыли в Магадане в пятницу на внутренней территории административного здания УФСБ России по Магаданской области, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.
"Это стела с бронзовым барельефом. На нем изображены сотрудники органов безопасности разных поколений. У подножия стелы – карта Магаданской области, где отмечены населённые пункты региона, в которых в различные периоды располагались районные подразделения УМГБ-УКГБ-УФСБ. Этот памятник - дань памяти и уважения тем, кто внёс и вносит вклад в обеспечение безопасности Северо-Востока России, с честью выполняя воинский и служебный долг", - написал Носов.
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ОбществоРоссияМагаданская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей НосовМагадан
 
 
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