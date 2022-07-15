https://ria.ru/20220715/pamyatnik-1802645915.html
В Магадане открыли памятник чекистам
В Магадане открыли памятник чекистам - РИА Новости, 15.07.2022
В Магадане открыли памятник чекистам
Памятник "Сотрудникам органов безопасности территории" открыли в Магадане в пятницу на внутренней территории административного здания УФСБ России по Магаданской РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:41
2022-07-15T11:41
2022-07-15T11:41
общество
россия
магаданская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей носов
магадан
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МАГАДАН, 15 июл – РИА Новости. Памятник "Сотрудникам органов безопасности территории" открыли в Магадане в пятницу на внутренней территории административного здания УФСБ России по Магаданской области, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов."Это стела с бронзовым барельефом. На нем изображены сотрудники органов безопасности разных поколений. У подножия стелы – карта Магаданской области, где отмечены населённые пункты региона, в которых в различные периоды располагались районные подразделения УМГБ-УКГБ-УФСБ. Этот памятник - дань памяти и уважения тем, кто внёс и вносит вклад в обеспечение безопасности Северо-Востока России, с честью выполняя воинский и служебный долг", - написал Носов.
https://ria.ru/20220706/memorial-1800695130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей носов, магадан
В Магадане открыли памятник чекистам
В Магадане у здания УФСБ открыли памятник "Сотрудникам органов безопасности территории"