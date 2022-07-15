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Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян

Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян - РИА Новости, 15.07.2022

Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян

Большинство жителей России не боятся обезьяньей оспы, показал опрос сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T03:21

2022-07-15T03:21

2022-07-15T03:23

общество

россия

санкт-петербург

португалия

москва

superjob

оспа обезьян

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Большинство жителей России не боятся обезьяньей оспы, показал опрос сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Ранее в России подтвердился первый случай заболевания оспой обезьян. Его выявили в Санкт-Петербурге у молодого человека, вернувшегося в страну из Португалии.Обезьянья оспа совсем не пугает 58 процентов опрошенных. Каждый третий сообщил, что немного боится болезни, а девять процентов — очень боятся.Женщины чаще мужчин опасаются вируса: 12 процентов против семи. Россияне до 34 лет — самые "бесстрашные": 69 процентов из них совсем не боятся оспы обезьян, несмотря на то что подавляющее большинство не вакцинировано — прививка от оспы входила в календарь прививок советских граждан до 1979 года рождения.Готовых вакцинироваться от вируса оспы среди россиян до 41 года меньшинство: восемь процентов однозначно готовы, еще 22 процента скорее готовы. Скорее не будут вакцинироваться 33 процента респондентов, 37 процентов — однозначно не будут.В опросе приняли участие около 1,6 тысячи человек.

россия

санкт-петербург

португалия

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общество, россия, санкт-петербург, португалия, москва, superjob, оспа обезьян