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Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова
Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова - РИА Новости, 15.07.2022
Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не собирается отказываться от Ордена... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:19
2022-07-15T12:19
2022-07-15T12:19
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не собирается отказываться от Ордена дружбы, который вручил ему глава российского МИД Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам встречи Сийярто и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга главе венгерского МИД был задан вопрос, не намерен ли он в связи со спецоперацией РФ на Украине отказаться от Ордена дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Орден Сийярто во время его визита в Москву в декабре 2021 года вручил Лавров."Нет. Я получил его в мирных обстоятельствах", - ответил Сийярто, добавив, что то, что происходит в мирных условиях, не учитывается во время конфликта. Венгерская газета Népszava также обратила внимание, что во время пресс-конференции Шалленберг выступал на фоне флагов Австрии и Евросоюза, а за спиной Сийярто был только флаг Венгрии.
https://ria.ru/20220715/evropa-1802605589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, мид венгрии, петер сийярто, сергей лавров
Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова
Глава МИД Венгрии Сийярто не намерен отказываться от Ордена дружбы, полученного от Лаврова