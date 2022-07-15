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Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова - РИА Новости, 15.07.2022
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Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова
Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова - РИА Новости, 15.07.2022
Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не собирается отказываться от Ордена... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:19
2022-07-15T12:19
в мире
венгрия
россия
мид венгрии
петер сийярто
сергей лавров
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не собирается отказываться от Ордена дружбы, который вручил ему глава российского МИД Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам встречи Сийярто и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга главе венгерского МИД был задан вопрос, не намерен ли он в связи со спецоперацией РФ на Украине отказаться от Ордена дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Орден Сийярто во время его визита в Москву в декабре 2021 года вручил Лавров."Нет. Я получил его в мирных обстоятельствах", - ответил Сийярто, добавив, что то, что происходит в мирных условиях, не учитывается во время конфликта. Венгерская газета Népszava также обратила внимание, что во время пресс-конференции Шалленберг выступал на фоне флагов Австрии и Евросоюза, а за спиной Сийярто был только флаг Венгрии.
https://ria.ru/20220715/evropa-1802605589.html
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в мире, венгрия, россия, мид венгрии, петер сийярто, сергей лавров
12:19 15.07.2022
 
Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова

Глава МИД Венгрии Сийярто не намерен отказываться от Ордена дружбы, полученного от Лаврова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не собирается отказываться от Ордена дружбы, который вручил ему глава российского МИД Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи Сийярто и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга главе венгерского МИД был задан вопрос, не намерен ли он в связи со спецоперацией РФ на Украине отказаться от Ордена дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Орден Сийярто во время его визита в Москву в декабре 2021 года вручил Лавров.
"Нет. Я получил его в мирных обстоятельствах", - ответил Сийярто, добавив, что то, что происходит в мирных условиях, не учитывается во время конфликта. Венгерская газета Népszava также обратила внимание, что во время пресс-конференции Шалленберг выступал на фоне флагов Австрии и Евросоюза, а за спиной Сийярто был только флаг Венгрии.
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В миреВенгрияРоссияМИД ВенгрииПетер СийяртоСергей Лавров
 
 
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