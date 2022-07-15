https://ria.ru/20220715/orden-1802655791.html

Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова

Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова - РИА Новости, 15.07.2022

Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не собирается отказываться от Ордена... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:19

2022-07-15T12:19

2022-07-15T12:19

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петер сийярто

сергей лавров

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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не собирается отказываться от Ордена дружбы, который вручил ему глава российского МИД Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам встречи Сийярто и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга главе венгерского МИД был задан вопрос, не намерен ли он в связи со спецоперацией РФ на Украине отказаться от Ордена дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Орден Сийярто во время его визита в Москву в декабре 2021 года вручил Лавров."Нет. Я получил его в мирных обстоятельствах", - ответил Сийярто, добавив, что то, что происходит в мирных условиях, не учитывается во время конфликта. Венгерская газета Népszava также обратила внимание, что во время пресс-конференции Шалленберг выступал на фоне флагов Австрии и Евросоюза, а за спиной Сийярто был только флаг Венгрии.

https://ria.ru/20220715/evropa-1802605589.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, россия, мид венгрии, петер сийярто, сергей лавров