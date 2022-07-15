https://ria.ru/20220715/neft-1802866112.html

В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях

В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях - РИА Новости, 15.07.2022

В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях

Назначенный правительством национального единства Ливии новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Фархат Бенгдара объявил о снятии режима форс-мажора... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:00

2022-07-15T21:00

2022-07-15T22:36

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КАИР, 15 июл — РИА Новости. Назначенный правительством национального единства Ливии новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Фархат Бенгдара объявил о снятии режима форс-мажора на всех месторождениях. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Бенгази."Национальная нефтяная корпорация объявляет об отмене форс-мажора и полном прекращении закрытия всех ливийских месторождений и портов с сегодняшнего дня, 15 июля", — сообщил Бенгдара.Накануне правительство в Триполи заявило о смене главы NOC. При этом, по словам прежнего руководства, передача власти произошла под угрозой оружием.В апреле Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.По информации некоторых местных СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, потребовавшие от премьера ПНЕ Абдельхамида Дбейбы передать власть избранному в феврале парламентом бывшему главе МВД Фатхи Башаги. В мае он после неудачной попытки разместить правительство в Триполи заявил, что оно начнет работать в Сирте.

https://ria.ru/20220628/liviya-1798592795.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, в мире, ливия, триполи