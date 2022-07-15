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В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях - РИА Новости, 15.07.2022
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В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях
В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях - РИА Новости, 15.07.2022
В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях
Назначенный правительством национального единства Ливии новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Фархат Бенгдара объявил о снятии режима форс-мажора... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:00
2022-07-15T22:36
экономика
цены на нефть
в мире
ливия
триполи
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КАИР, 15 июл — РИА Новости. Назначенный правительством национального единства Ливии новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Фархат Бенгдара объявил о снятии режима форс-мажора на всех месторождениях. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Бенгази."Национальная нефтяная корпорация объявляет об отмене форс-мажора и полном прекращении закрытия всех ливийских месторождений и портов с сегодняшнего дня, 15 июля", — сообщил Бенгдара.Накануне правительство в Триполи заявило о смене главы NOC. При этом, по словам прежнего руководства, передача власти произошла под угрозой оружием.В апреле Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.По информации некоторых местных СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, потребовавшие от премьера ПНЕ Абдельхамида Дбейбы передать власть избранному в феврале парламентом бывшему главе МВД Фатхи Башаги. В мае он после неудачной попытки разместить правительство в Триполи заявил, что оно начнет работать в Сирте.
https://ria.ru/20220628/liviya-1798592795.html
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экономика, цены на нефть, в мире, ливия, триполи
21:00 15.07.2022 (обновлено: 22:36 15.07.2022)
 
В Ливии объявили об отмене форс-мажора на всех нефтяных месторождениях

Глава нефтяной корпорации Ливии Бенгдара отменил форс-мажор на всех месторождениях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАИР, 15 июл — РИА Новости. Назначенный правительством национального единства Ливии новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Фархат Бенгдара объявил о снятии режима форс-мажора на всех месторождениях. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Бенгази.
"Национальная нефтяная корпорация объявляет об отмене форс-мажора и полном прекращении закрытия всех ливийских месторождений и портов с сегодняшнего дня, 15 июля", — сообщил Бенгдара.
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Накануне правительство в Триполи заявило о смене главы NOC. При этом, по словам прежнего руководства, передача власти произошла под угрозой оружием.
В апреле Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.
По информации некоторых местных СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, потребовавшие от премьера ПНЕ Абдельхамида Дбейбы передать власть избранному в феврале парламентом бывшему главе МВД Фатхи Башаги. В мае он после неудачной попытки разместить правительство в Триполи заявил, что оно начнет работать в Сирте.
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