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Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам
Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам - РИА Новости, 15.07.2022
Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам
Надбавки в 25% к зарплате врачам, борющимся с вирусной инфекцией, абслютно правильны, заявил РИА Новости главврач столичной больницы №15 имени Филатова Валерий... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:03
2022-07-15T23:03
2022-07-15T23:03
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Надбавки в 25% к зарплате врачам, борющимся с вирусной инфекцией, абслютно правильны, заявил РИА Новости главврач столичной больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.Ранее власти приняли решение переформатировать выплаты медикам, работающим с COVID-19. Осуществление специальной соцвыплаты приостанавливается, врачи и медицинский персонал будут получать доплату в размере 25% оклада. Как пояснили в Минздраве, это стало возможным в связи со снижением влияния COVID-19 и нагрузки на систему здравоохранения, а также доступностью вакцинации."Я бы хотел начать с того, что эпидемическая ситуация в городе, в стране нормальная. Ковидные меры отменены… Благодаря долговременной, планомерной и эффективной работе мы смогли подойти к отмене ковидных ограничений и вернуться к нормальной жизни, но вирус никуда не ушел, и скорее всего, он будет продолжать оставаться с нами. Все специалисты, которые будут работать с вирусной инфекцией, и на мой взгляд, это очень правильное решение, будут получать доплату в размере 25% от оклада. Это абсолютно правильно, и это неплохая надбавка к заработной плате", - заявил Вечорко.
https://ria.ru/20220117/vrachi-1768191713.html
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общество, омикрон-штамм коронавируса
Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам
Главврач больницы им. Филатова Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Надбавки в 25% к зарплате врачам, борющимся с вирусной инфекцией, абслютно правильны, заявил РИА Новости главврач столичной больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
Ранее власти приняли решение переформатировать выплаты медикам, работающим с COVID-19. Осуществление специальной соцвыплаты приостанавливается, врачи и медицинский персонал будут получать доплату в размере 25% оклада. Как пояснили в Минздраве, это стало возможным в связи со снижением влияния COVID-19 и нагрузки на систему здравоохранения, а также доступностью вакцинации.
"Я бы хотел начать с того, что эпидемическая ситуация в городе, в стране нормальная. Ковидные меры отменены… Благодаря долговременной, планомерной и эффективной работе мы смогли подойти к отмене ковидных ограничений и вернуться к нормальной жизни, но вирус никуда не ушел, и скорее всего, он будет продолжать оставаться с нами. Все специалисты, которые будут работать с вирусной инфекцией, и на мой взгляд, это очень правильное решение, будут получать доплату в размере 25% от оклада. Это абсолютно правильно, и это неплохая надбавка к заработной плате", - заявил Вечорко.