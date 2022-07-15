https://ria.ru/20220715/nadbavki-1802878079.html

Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам

Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам - РИА Новости, 15.07.2022

Вечорко назвал правильными надбавки к зарплате врачам

Надбавки в 25% к зарплате врачам, борющимся с вирусной инфекцией, абслютно правильны, заявил РИА Новости главврач столичной больницы №15 имени Филатова Валерий... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:03

2022-07-15T23:03

2022-07-15T23:03

общество

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Надбавки в 25% к зарплате врачам, борющимся с вирусной инфекцией, абслютно правильны, заявил РИА Новости главврач столичной больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.Ранее власти приняли решение переформатировать выплаты медикам, работающим с COVID-19. Осуществление специальной соцвыплаты приостанавливается, врачи и медицинский персонал будут получать доплату в размере 25% оклада. Как пояснили в Минздраве, это стало возможным в связи со снижением влияния COVID-19 и нагрузки на систему здравоохранения, а также доступностью вакцинации."Я бы хотел начать с того, что эпидемическая ситуация в городе, в стране нормальная. Ковидные меры отменены… Благодаря долговременной, планомерной и эффективной работе мы смогли подойти к отмене ковидных ограничений и вернуться к нормальной жизни, но вирус никуда не ушел, и скорее всего, он будет продолжать оставаться с нами. Все специалисты, которые будут работать с вирусной инфекцией, и на мой взгляд, это очень правильное решение, будут получать доплату в размере 25% от оклада. Это абсолютно правильно, и это неплохая надбавка к заработной плате", - заявил Вечорко.

https://ria.ru/20220117/vrachi-1768191713.html

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общество, омикрон-штамм коронавируса