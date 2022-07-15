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Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года - РИА Новости, 15.07.2022
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Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года
Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года - РИА Новости, 15.07.2022
Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правые и левые партии республики объединятся против власти, а зимой или весной 2023 года страну ждут... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:57
2022-07-15T14:57
в мире
майя санду
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правые и левые партии республики объединятся против власти, а зимой или весной 2023 года страну ждут досрочные выборы.Оппозиционные партии Молдавии с мая ведут антиправительственные протесты из-за энергетического кризиса и рекордного роста инфляции."Я думаю, что в ближайшее время объединятся все – не единым блоком для выборов, а объединятся все против партии "Действие и солидарность" - и левые, и правые, и центристы, даже если они идеологически разные и по-разному смотрят на будущее Молдавии. Думаю, что нам нужны досрочные парламентские выборы вместе с президентскими, осенью не успеем уже – это будет зимой или весной следующего года", - заявил Додон.По его словам, объединение оппозиции может произойти уже в ближайшее время, поскольку слишком много людей недовольны этой властью. "Это реально с учетом того, что будет происходить в нашей стране и в нашем регионе – европейцам будет ни до Майи Санду, Байдену не будет дела до Молдавии, чтобы давать нам деньги", - добавил Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание перенесли из-за состояния его здоровья.
https://ria.ru/20220621/dodon-1797065048.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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в мире, майя санду, молдавия, игорь додон
14:57 15.07.2022
 
Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года

Додон считает, что зимой или весной 2023 года в Молдавии состоятся досрочные выборы

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правые и левые партии республики объединятся против власти, а зимой или весной 2023 года страну ждут досрочные выборы.
Оппозиционные партии Молдавии с мая ведут антиправительственные протесты из-за энергетического кризиса и рекордного роста инфляции.
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"Я думаю, что в ближайшее время объединятся все – не единым блоком для выборов, а объединятся все против партии "Действие и солидарность" - и левые, и правые, и центристы, даже если они идеологически разные и по-разному смотрят на будущее Молдавии. Думаю, что нам нужны досрочные парламентские выборы вместе с президентскими, осенью не успеем уже – это будет зимой или весной следующего года", - заявил Додон.
По его словам, объединение оппозиции может произойти уже в ближайшее время, поскольку слишком много людей недовольны этой властью. "Это реально с учетом того, что будет происходить в нашей стране и в нашем регионе – европейцам будет ни до Майи Санду, Байдену не будет дела до Молдавии, чтобы давать нам деньги", - добавил Додон.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание перенесли из-за состояния его здоровья.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В миреМайя СандуМолдавияИгорь Додон
 
 
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