https://ria.ru/20220715/moldaviya-1802736190.html

Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года

Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года - РИА Новости, 15.07.2022

Додон ждет досрочных выборов в Молдавии к весне 2023 года

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правые и левые партии республики объединятся против власти, а зимой или весной 2023 года страну ждут... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:57

2022-07-15T14:57

2022-07-15T14:57

в мире

майя санду

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правые и левые партии республики объединятся против власти, а зимой или весной 2023 года страну ждут досрочные выборы.Оппозиционные партии Молдавии с мая ведут антиправительственные протесты из-за энергетического кризиса и рекордного роста инфляции."Я думаю, что в ближайшее время объединятся все – не единым блоком для выборов, а объединятся все против партии "Действие и солидарность" - и левые, и правые, и центристы, даже если они идеологически разные и по-разному смотрят на будущее Молдавии. Думаю, что нам нужны досрочные парламентские выборы вместе с президентскими, осенью не успеем уже – это будет зимой или весной следующего года", - заявил Додон.По его словам, объединение оппозиции может произойти уже в ближайшее время, поскольку слишком много людей недовольны этой властью. "Это реально с учетом того, что будет происходить в нашей стране и в нашем регионе – европейцам будет ни до Майи Санду, Байдену не будет дела до Молдавии, чтобы давать нам деньги", - добавил Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание перенесли из-за состояния его здоровья.

https://ria.ru/20220621/dodon-1797065048.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, майя санду, молдавия, игорь додон