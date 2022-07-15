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Борис Моисеев собрался в Юрмалу - РИА Новости, 15.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220715/moiseev-1802627536.html
Борис Моисеев собрался в Юрмалу
Борис Моисеев собрался в Юрмалу - РИА Новости, 15.07.2022
Борис Моисеев собрался в Юрмалу
Борис Моисеев собрался в конце июля приехать в Юрмалу, сообщил его директор Сергей Горох. Он отметил, что у артиста нет особых проблем со здоровьем. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:45
2022-07-15T11:45
шоубиз
знаменитости
борис моисеев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Моисеев собрался в конце июля приехать в Юрмалу, сообщил его директор Сергей Горох. Он отметил, что у артиста нет особых проблем со здоровьем.В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что Моисеев уже два года не был в Юрмале, поэтому соскучился по городу. Кроме того, Горох признался, что Борису часто снятся выступления на сцене. Также директор отметил, что Моисеев всегда на связи с Аллой Пугачевой.По его словам, Примадонна каждый месяц присылает Борису тележку с продуктами, а перед отъездом лично приготовила ему котлеты и утку.Сейчас Пугачева с супругом находится в Юрмале. Недавно к ним присоединилась Кристина Орбакайте с дочерью и мужем.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/moiseev-1780417301.html
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знаменитости, борис моисеев, шоу-бизнес
11:45 15.07.2022
 
Борис Моисеев собрался в Юрмалу

Борис Моисеев собрался в Юрмалу и оформляет необходимые документы

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Моисеев собрался в конце июля приехать в Юрмалу, сообщил его директор Сергей Горох. Он отметил, что у артиста нет особых проблем со здоровьем.

"Состояние Бориса стабильное, он принимает все необходимые лекарства. <…> В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда", – заявил Горох.

В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что Моисеев уже два года не был в Юрмале, поэтому соскучился по городу. Кроме того, Горох признался, что Борису часто снятся выступления на сцене.
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Также директор отметил, что Моисеев всегда на связи с Аллой Пугачевой.

"Не просто общается – они постоянно на связи. Мало того – Алла Борисовна, пожалуй, единственная из его друзей, кто проявляет такое внимание и заботу. Она – любимый друг Бориса и самый близкий его человек", – заявил Горох.

По его словам, Примадонна каждый месяц присылает Борису тележку с продуктами, а перед отъездом лично приготовила ему котлеты и утку.
Сейчас Пугачева с супругом находится в Юрмале. Недавно к ним присоединилась Кристина Орбакайте с дочерью и мужем.
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