https://ria.ru/20220715/moiseev-1802627536.html

Борис Моисеев собрался в Юрмалу

Борис Моисеев собрался в Юрмалу - РИА Новости, 15.07.2022

Борис Моисеев собрался в Юрмалу

Борис Моисеев собрался в конце июля приехать в Юрмалу, сообщил его директор Сергей Горох. Он отметил, что у артиста нет особых проблем со здоровьем. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:45

2022-07-15T11:45

2022-07-15T11:45

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Моисеев собрался в конце июля приехать в Юрмалу, сообщил его директор Сергей Горох. Он отметил, что у артиста нет особых проблем со здоровьем.В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что Моисеев уже два года не был в Юрмале, поэтому соскучился по городу. Кроме того, Горох признался, что Борису часто снятся выступления на сцене. Также директор отметил, что Моисеев всегда на связи с Аллой Пугачевой.По его словам, Примадонна каждый месяц присылает Борису тележку с продуктами, а перед отъездом лично приготовила ему котлеты и утку.Сейчас Пугачева с супругом находится в Юрмале. Недавно к ним присоединилась Кристина Орбакайте с дочерью и мужем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/moiseev-1780417301.html

https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, борис моисеев, шоу-бизнес