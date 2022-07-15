Борис Моисеев собрался в Юрмалу
Борис Моисеев собрался в Юрмалу и оформляет необходимые документы
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Моисеев собрался в конце июля приехать в Юрмалу, сообщил его директор Сергей Горох. Он отметил, что у артиста нет особых проблем со здоровьем.
"Состояние Бориса стабильное, он принимает все необходимые лекарства. <…> В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда", – заявил Горох.
В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что Моисеев уже два года не был в Юрмале, поэтому соскучился по городу. Кроме того, Горох признался, что Борису часто снятся выступления на сцене.
Также директор отметил, что Моисеев всегда на связи с Аллой Пугачевой.
"Не просто общается – они постоянно на связи. Мало того – Алла Борисовна, пожалуй, единственная из его друзей, кто проявляет такое внимание и заботу. Она – любимый друг Бориса и самый близкий его человек", – заявил Горох.
По его словам, Примадонна каждый месяц присылает Борису тележку с продуктами, а перед отъездом лично приготовила ему котлеты и утку.
Сейчас Пугачева с супругом находится в Юрмале. Недавно к ним присоединилась Кристина Орбакайте с дочерью и мужем.