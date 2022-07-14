https://ria.ru/20220714/orbakayte-1802409554.html

По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале

По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале - РИА Новости, 14.07.2022

По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале

Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях кадрами с семейной прогулки в Юрмале. Компанию ей составила дочь Клавдия и муж Михаил Земцов – они весело... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:16

2022-07-14T14:16

2022-07-14T14:16

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кристина орбакайте

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях кадрами с семейной прогулки в Юрмале. Компанию ей составила дочь Клавдия и муж Михаил Земцов – они весело прокатились на самокате. Видео сопровождалось песней Ирины Отиевой "Последняя поэма" из фильма "А вам и не снилось".Мать Орбакайте Алла Пугачева также находится в Юрмале: Максим Галкин ранее показывал видео с велосипедной прогулки по похожему парку.Примадонна редко появляется в социальных сетях, зато ее супруг периодически выходит на связь с поклонниками, чтобы опровергнуть те или иные слухи о себе. Так, например, недавно он ответил на подозрения в свидании с мужчиной.

https://ria.ru/20220714/mashina-1802364149.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес