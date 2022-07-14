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По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале - РИА Новости, 14.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220714/orbakayte-1802409554.html
По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале
По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале - РИА Новости, 14.07.2022
По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале
Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях кадрами с семейной прогулки в Юрмале. Компанию ей составила дочь Клавдия и муж Михаил Земцов – они весело... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:16
2022-07-14T14:16
шоубиз
знаменитости
кристина орбакайте
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях кадрами с семейной прогулки в Юрмале. Компанию ей составила дочь Клавдия и муж Михаил Земцов – они весело прокатились на самокате. Видео сопровождалось песней Ирины Отиевой "Последняя поэма" из фильма "А вам и не снилось".Мать Орбакайте Алла Пугачева также находится в Юрмале: Максим Галкин ранее показывал видео с велосипедной прогулки по похожему парку.Примадонна редко появляется в социальных сетях, зато ее супруг периодически выходит на связь с поклонниками, чтобы опровергнуть те или иные слухи о себе. Так, например, недавно он ответил на подозрения в свидании с мужчиной.
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знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес
14:16 14.07.2022
 
По следам Аллы: Орбакайте показала семейную прогулку в Юрмале

Кристина Орбакайте вместе с семьей вслед за Аллой Пугачевой уехала в Юрмалу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях кадрами с семейной прогулки в Юрмале. Компанию ей составила дочь Клавдия и муж Михаил Земцов – они весело прокатились на самокате. Видео сопровождалось песней Ирины Отиевой "Последняя поэма" из фильма "А вам и не снилось".
© Аккаунт Кристины Орбакайте в соцсетиКадр видео, размещенного Кристиной Орбакайте в социальной сети
Кадр видео, размещенного Кристиной Орбакайте в социальной сети
© Аккаунт Кристины Орбакайте в соцсети
Кадр видео, размещенного Кристиной Орбакайте в социальной сети
Мать Орбакайте Алла Пугачева также находится в Юрмале: Максим Галкин ранее показывал видео с велосипедной прогулки по похожему парку.
Примадонна редко появляется в социальных сетях, зато ее супруг периодически выходит на связь с поклонниками, чтобы опровергнуть те или иные слухи о себе. Так, например, недавно он ответил на подозрения в свидании с мужчиной.
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