https://ria.ru/20220715/mazur-1802690101.html

Мазур поручил разработать проект развития томского Академгородка

Мазур поручил разработать проект развития томского Академгородка - РИА Новости, 15.07.2022

Мазур поручил разработать проект развития томского Академгородка

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил создать программу комплексного развития томского Академгородка, где должны быть созданы комфортные... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:27

2022-07-15T13:27

2022-07-15T13:54

томская область

общество

жкх

томск

российская академия наук

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ТОМСК, 15 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил создать программу комплексного развития томского Академгородка, где должны быть созданы комфортные условия для работы и жизни ученых, сообщает обладминистрация.В пятницу глава региона провел совет директоров академических институтов Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Он высоко оценил потенциал и перспективы академических институтов, в которых работают 2,5 тысячи сотрудников, и поручил создать программу комплексного развития самого Академгородка."Для еще большего КПД у ученых должны быть условия для работы и комфортной жизни, в Академгородке должна быть современная среда. Для ее создания есть все условия и есть желание коллективов академических институтов, всех жителей - жить достойно. Желание справедливое, и я за его воплощение, конечно, буду бороться", - сказал Мазур.Врио губернатора отметил, что сегодня в Академгородке живут 6 тысяч томичей, а вместе с окрестными поселками Наука и Академический – 9 тысяч. При этом за последние годы здесь почти не развивалась транспортная сеть, есть проблемы с медицинским обслуживанием, с жилищно-коммунальной инфраструктурой и другие."Эти проблемы – результат общего упущения. Ситуацию необходимо срочно исправлять", – подчеркнул Мазур.Исполняющий обязанности губернатора поручил администрации Томска совместно с советом директоров Томского научного центра СО РАН и активом Академгородка подготовить программу комплексного развития микрорайона.

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общество, жкх, томск, российская академия наук