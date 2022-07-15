14:22 15.07.2022 (обновлено: 14:37 15.07.2022)
Госдума одобрила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Госдума утвердила министра промышленности и торговли Мантурова на пост вице-премьера
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает на внеочередном заседании Госдумы РФ в Москве
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает на внеочередном заседании Госдумы РФ в Москве
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Государственная дума утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности вице-премьера.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ о назначении Мантурова может быть подписан уже сегодня.
Владимир Путин 11 июля увеличил число заместителей председателя правительства с 10 до 11. Новому вице-премьеру предстоит совмещать должность с постом министра промышленности и торговли.
Действующими заместителями председателя правительства остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.