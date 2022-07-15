https://ria.ru/20220715/manturov-1802717786.html

Госдума одобрила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Госдума одобрила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера - РИА Новости, 15.07.2022

Госдума одобрила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Государственная дума утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности вице-премьера. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:22

2022-07-15T14:22

2022-07-15T14:37

политика

денис мантуров

россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Государственная дума утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности вице-премьера.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ о назначении Мантурова может быть подписан уже сегодня.Владимир Путин 11 июля увеличил число заместителей председателя правительства с 10 до 11. Новому вице-премьеру предстоит совмещать должность с постом министра промышленности и торговли. Действующими заместителями председателя правительства остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

https://ria.ru/20220715/manturov-1802675347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, денис мантуров, россия, госдума рф