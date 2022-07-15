https://ria.ru/20220715/malakhov-1802816495.html
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа - РИА Новости, 15.07.2022
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа
Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:42
2022-07-15T17:42
2022-07-15T17:45
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ивана трамп
андрей малахов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970974_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_a37e56a78273145c89d7e62faf1f87da.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля.На снимке пара позирует на пляже. Ивана одета в летний желтый сарафан, а Малахов стоит с голым торсом. По его словам, они были соседями по лежаку. Кадр был сделан в 2007 году.Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик.Ранее стало известно, что умер гитарист Павел Дешура из коллектива Пелагеи.
https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970974_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_155539b8b05c38c15a41157cadd190fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, ивана трамп, андрей малахов
17:42 15.07.2022 (обновлено: 17:45 15.07.2022)
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа
Андрей Малахов показал архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля.
На снимке пара позирует на пляже. Ивана одета в летний желтый сарафан, а Малахов стоит с голым торсом. По его словам, они были соседями по лежаку. Кадр был сделан в 2007 году.
"Сейчас прочитал, что не стало первой жены Дональда Трампа Иваны Трамп, моей соседки по лежаку в Сен-Тропе…", – написал Андрей.
Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик.
Ранее стало известно, что умер
гитарист Павел Дешура из коллектива Пелагеи.