Рейтинг@Mail.ru
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220715/malakhov-1802816495.html
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа - РИА Новости, 15.07.2022
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа
Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:42
2022-07-15T17:45
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ивана трамп
андрей малахов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970974_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_a37e56a78273145c89d7e62faf1f87da.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля.На снимке пара позирует на пляже. Ивана одета в летний желтый сарафан, а Малахов стоит с голым торсом. По его словам, они были соседями по лежаку. Кадр был сделан в 2007 году.Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик.Ранее стало известно, что умер гитарист Павел Дешура из коллектива Пелагеи.
https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970974_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_155539b8b05c38c15a41157cadd190fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, ивана трамп, андрей малахов
17:42 15.07.2022 (обновлено: 17:45 15.07.2022)
 
"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа

Андрей Малахов показал архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля.
На снимке пара позирует на пляже. Ивана одета в летний желтый сарафан, а Малахов стоит с голым торсом. По его словам, они были соседями по лежаку. Кадр был сделан в 2007 году.

"Сейчас прочитал, что не стало первой жены Дональда Трампа Иваны Трамп, моей соседки по лежаку в Сен-Тропе…", – написал Андрей.

Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик.
Ранее стало известно, что умер гитарист Павел Дешура из коллектива Пелагеи.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 10:03Шоубиз
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесИвана ТрампАндрей Малахов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала