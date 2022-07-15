https://ria.ru/20220715/malakhov-1802816495.html

"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа

"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа - РИА Новости, 15.07.2022

"Соседка по лежаку": Малахов показал архивное фото первой жены Трампа

Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:42

2022-07-15T17:42

2022-07-15T17:45

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Андрей Малахов показал в социальных сетях архивное фото первой жены Дональда Трампа Иваны. Она умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке 14 июля.На снимке пара позирует на пляже. Ивана одета в летний желтый сарафан, а Малахов стоит с голым торсом. По его словам, они были соседями по лежаку. Кадр был сделан в 2007 году.Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик.Ранее стало известно, что умер гитарист Павел Дешура из коллектива Пелагеи.

https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, ивана трамп, андрей малахов