Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста
Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста Павла Дешуры
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Пелагея у здания театрально-концертного музыкального объединения "Градский Холл" в Москве
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пелагея в социальных сетях сообщила о смерти своего гитариста Павла Дешуры.
"Сегодня утром от нас ушел Паша… Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания", – написали в аккаунте.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПавел Дешура (крайний слева) выступает вместе с Пелагеей перед церемонией открытия XXII зимних Олимпийских игр
Павел Дешура (крайний слева) выступает вместе с Пелагеей перед церемонией открытия XXII зимних Олимпийских игр
Концерт 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ было решено отменить.
"Концерт 5 августа в Зеленом театре не состоится, о деталях объявим дополнительно. Мы сами еще ничего не понимаем", – говорится в сообщении.
В комментариях поклонники выразили сои соболезнования, а также вспомнили, что он был одним из основателей коллектива.
"Какой кошмар – соболезнования родственникам и близким. Он один из основателей группы (больше 25 лет с группой, все аранжировки его). Не верится… Он входил в тройку лучших гитаристов страны!" – написали в Сети.
Ранее Борис Корчевников опроверг новость о своей смерти в ДНР.