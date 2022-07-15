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Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста - РИА Новости, 15.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220715/pelageya-1802723824.html
Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста
Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста - РИА Новости, 15.07.2022
Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста
Пелагея в социальных сетях сообщила о смерти своего гитариста Павла Дешуры. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:59
2022-07-15T14:59
шоубиз
знаменитости
пелагея
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пелагея в социальных сетях сообщила о смерти своего гитариста Павла Дешуры.Концерт 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ было решено отменить.В комментариях поклонники выразили сои соболезнования, а также вспомнили, что он был одним из основателей коллектива.Ранее Борис Корчевников опроверг новость о своей смерти в ДНР.
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знаменитости, пелагея, шоу-бизнес
14:59 15.07.2022
 
Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста

Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста Павла Дешуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Пелагея у здания театрально-концертного музыкального объединения "Градский Холл" в Москве
Певица Пелагея у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пелагея в социальных сетях сообщила о смерти своего гитариста Павла Дешуры.

"Сегодня утром от нас ушел Паша… Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания", – написали в аккаунте.

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПавел Дешура (крайний слева) выступает вместе с Пелагеей перед церемонией открытия XXII зимних Олимпийских игр
Павел Дешура (крайний справа) выступает вместе с Пелагеей перед церемонией открытия XXII зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Павел Дешура (крайний слева) выступает вместе с Пелагеей перед церемонией открытия XXII зимних Олимпийских игр
Концерт 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ было решено отменить.

"Концерт 5 августа в Зеленом театре не состоится, о деталях объявим дополнительно. Мы сами еще ничего не понимаем", – говорится в сообщении.

В комментариях поклонники выразили сои соболезнования, а также вспомнили, что он был одним из основателей коллектива.

"Какой кошмар – соболезнования родственникам и близким. Он один из основателей группы (больше 25 лет с группой, все аранжировки его). Не верится… Он входил в тройку лучших гитаристов страны!" – написали в Сети.

Ранее Борис Корчевников опроверг новость о своей смерти в ДНР.
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