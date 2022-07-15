https://ria.ru/20220715/pelageya-1802723824.html

Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста

Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста - РИА Новости, 15.07.2022

Пелагея отменила концерт из-за смерти своего гитариста

Пелагея в социальных сетях сообщила о смерти своего гитариста Павла Дешуры. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:59

2022-07-15T14:59

2022-07-15T14:59

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пелагея

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пелагея в социальных сетях сообщила о смерти своего гитариста Павла Дешуры.Концерт 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ было решено отменить.В комментариях поклонники выразили сои соболезнования, а также вспомнили, что он был одним из основателей коллектива.Ранее Борис Корчевников опроверг новость о своей смерти в ДНР.

https://ria.ru/20220715/makarevich-1802613291.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, пелагея, шоу-бизнес