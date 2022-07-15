https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html

Корчевников опроверг свою смерть в ДНР

Корчевников опроверг свою смерть в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Корчевников опроверг свою смерть в ДНР

Борис Корчевников в социальных сетях опроверг собственную смерть. Ведущему прислали скриншот страницы из "Википедии", где сказано, что он умер в Донецкой... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:03

2022-07-15T10:03

2022-07-15T10:03

шоубиз

знаменитости

борис корчевников

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243669_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffeb2618175f28fe276bf505ad95ebea.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Корчевников в социальных сетях опроверг собственную смерть. Ведущему прислали скриншот страницы из "Википедии", где сказано, что он умер в Донецкой Народной Республике.Он добавил, что по этой строчке можно судить в целом о правдивости информации в интернете.Ранее Максим Галкин опроверг слухи о своем свидании с мужчиной в Латвии.

https://ria.ru/20220714/penkin-1802446751.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, борис корчевников, шоу-бизнес