https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР
Борис Корчевников в социальных сетях опроверг собственную смерть. Ведущему прислали скриншот страницы из "Википедии", где сказано, что он умер в Донецкой... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:03
2022-07-15T10:03
2022-07-15T10:03
шоубиз
знаменитости
борис корчевников
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243669_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffeb2618175f28fe276bf505ad95ebea.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Корчевников в социальных сетях опроверг собственную смерть. Ведущему прислали скриншот страницы из "Википедии", где сказано, что он умер в Донецкой Народной Республике.Он добавил, что по этой строчке можно судить в целом о правдивости информации в интернете.Ранее Максим Галкин опроверг слухи о своем свидании с мужчиной в Латвии.
https://ria.ru/20220714/penkin-1802446751.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243669_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58cf17b6df04a548614ea16ce8854cb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, борис корчевников, шоу-бизнес
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР
Ведущий Борис Корчевников опроверг свою смерть в ДНР