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Корчевников опроверг свою смерть в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР
Борис Корчевников в социальных сетях опроверг собственную смерть. Ведущему прислали скриншот страницы из "Википедии", где сказано, что он умер в Донецкой... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:03
2022-07-15T10:03
шоубиз
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борис корчевников
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Корчевников в социальных сетях опроверг собственную смерть. Ведущему прислали скриншот страницы из "Википедии", где сказано, что он умер в Донецкой Народной Республике.Он добавил, что по этой строчке можно судить в целом о правдивости информации в интернете.Ранее Максим Галкин опроверг слухи о своем свидании с мужчиной в Латвии.
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знаменитости, борис корчевников, шоу-бизнес
10:03 15.07.2022
 
Корчевников опроверг свою смерть в ДНР

Ведущий Борис Корчевников опроверг свою смерть в ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Борис Корчевников в социальных сетях опроверг собственную смерть. Ведущему прислали скриншот страницы из "Википедии", где сказано, что он умер в Донецкой Народной Республике.

"Даже бесы "льют воду на мельницу Господню", и лживая поверхностная "Википедия", а все же признала Донецкую Народную Республику. Хотя их признание нам нужно, "как в бане пассатижи", – написал Корчевников.

Он добавил, что по этой строчке можно судить в целом о правдивости информации в интернете.

"Ну а в целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности всего контента о России и нынешней спецоперации на западных платформах", – заключил ведущий.

Ранее Максим Галкин опроверг слухи о своем свидании с мужчиной в Латвии.
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