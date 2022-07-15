21:53 15.07.2022 (обновлено: 21:54 15.07.2022)
Около 350 детей из Донбасса отдохнут летом в самарском лагере
Около 350 детей из Донбасса отдохнут этим летом в оздоровительном лагере Самарской области
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок"
Дети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок" . Архивное фото
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Около 350 детей из Донецкой и Луганской народных республик этим летом отдохнут в оздоровительном лагере Самарской области, в пятницу в регион уже прибыла вторая группа школьников из ДНР, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Из ЛНР и ДНР ожидается принять около 350 ребят - три смены... В лагере для них также подготовлена интересная и полезная программа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первые 127 детей из Донбасса уже провели три недели на отдыхе в одном из санаториев Самарской области и в четверг отправились домой, при этом утром в пятницу в регион приехала вторая группа школьников 10-16 лет, которые будут отдыхать три недели в том же учреждении отдыха санаторного типа в Кинель-Черкасском районе вместе с местными ребятами.
"Дети очень хотят искупаться в Волге. Мы со Снежного, город маленький. Хотят посмотреть, что вообще есть, побывать на экскурсиях именно в Самаре. Ну и, конечно, они хотят просто отдохнуть. У нас часть детей приехали из Донецка и Макеевки. Там очень шумно, и дети просто ждут тишины. Не слышать этого ничего и просто отдохнуть", - цитирует пресс-служба слова сопровождающей группы Ольги Литюк.
В конце мая Самарская область и город Снежное Донецкой народной республики подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Регион направил в ДНР, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное для профессиональной помощи были командированы 40 специалистов из Самарской области.