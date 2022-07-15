https://ria.ru/20220715/lager-1802873437.html

Около 350 детей из Донбасса отдохнут летом в самарском лагере

Около 350 детей из Донбасса отдохнут летом в самарском лагере - РИА Новости, 15.07.2022

Около 350 детей из Донбасса отдохнут летом в самарском лагере

Около 350 детей из Донецкой и Луганской народных республик этим летом отдохнут в оздоровительном лагере Самарской области, в пятницу в регион уже прибыла вторая РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:53

2022-07-15T21:53

2022-07-15T21:54

здоровье - общество

самарская область

донецкая народная республика

снежное

дети

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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Около 350 детей из Донецкой и Луганской народных республик этим летом отдохнут в оздоровительном лагере Самарской области, в пятницу в регион уже прибыла вторая группа школьников из ДНР, сообщила пресс-служба областного правительства.По данным пресс-службы, первые 127 детей из Донбасса уже провели три недели на отдыхе в одном из санаториев Самарской области и в четверг отправились домой, при этом утром в пятницу в регион приехала вторая группа школьников 10-16 лет, которые будут отдыхать три недели в том же учреждении отдыха санаторного типа в Кинель-Черкасском районе вместе с местными ребятами."Дети очень хотят искупаться в Волге. Мы со Снежного, город маленький. Хотят посмотреть, что вообще есть, побывать на экскурсиях именно в Самаре. Ну и, конечно, они хотят просто отдохнуть. У нас часть детей приехали из Донецка и Макеевки. Там очень шумно, и дети просто ждут тишины. Не слышать этого ничего и просто отдохнуть", - цитирует пресс-служба слова сопровождающей группы Ольги Литюк.В конце мая Самарская область и город Снежное Донецкой народной республики подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Регион направил в ДНР, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное для профессиональной помощи были командированы 40 специалистов из Самарской области.

https://ria.ru/20220711/otdykh-1801747344.html

самарская область

донецкая народная республика

снежное

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, самарская область, донецкая народная республика, снежное, дети