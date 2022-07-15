https://ria.ru/20220715/kreml-1802675141.html

В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги

В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги - РИА Новости, 15.07.2022

В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги

Кремль считает вопросы несостоявшейся отставки итальянского премьера Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:03

2022-07-15T13:03

2022-07-15T13:40

в мире

италия

марио драги

германия

олаф шольц

дмитрий песков

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кремль считает вопросы несостоявшейся отставки итальянского премьера Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не можем ни вмешиваться… Не имеем никакого отношения - вот все, что можно сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к несостоявшейся отставке Драги, уходу с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и слухам о возможном уходе Шольца.Ранее немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам подмешивали так называемый "наркотик изнасилования" на вечеринке парламентской фракции СДПГ, где, помимо Шольца, присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов. Лидер фракции Матиас Мартин в письме депутатам партии заявил, что на вечеринке "явно" имели место посягательства с применением "наркотиков изнасилования". Уголовная полиция Берлина ведет расследование произошедшего.Ранее газета Wall Street Journal в связи с событиями в Италии, где Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом страны, попыталась найти общие черты у проявлений правительственных кризисов в разных регионах Европы. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.

https://ria.ru/20220715/italiya-1802688413.html

https://ria.ru/20220710/skandal-1801522334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, марио драги, германия, олаф шольц, дмитрий песков, борис джонсон, великобритания, берлин (город)