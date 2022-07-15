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В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги - РИА Новости, 15.07.2022
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В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги
В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги - РИА Новости, 15.07.2022
В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги
Кремль считает вопросы несостоявшейся отставки итальянского премьера Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:03
2022-07-15T13:40
в мире
италия
марио драги
германия
олаф шольц
дмитрий песков
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великобритания
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кремль считает вопросы несостоявшейся отставки итальянского премьера Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не можем ни вмешиваться… Не имеем никакого отношения - вот все, что можно сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к несостоявшейся отставке Драги, уходу с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и слухам о возможном уходе Шольца.Ранее немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам подмешивали так называемый "наркотик изнасилования" на вечеринке парламентской фракции СДПГ, где, помимо Шольца, присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов. Лидер фракции Матиас Мартин в письме депутатам партии заявил, что на вечеринке "явно" имели место посягательства с применением "наркотиков изнасилования". Уголовная полиция Берлина ведет расследование произошедшего.Ранее газета Wall Street Journal в связи с событиями в Италии, где Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом страны, попыталась найти общие черты у проявлений правительственных кризисов в разных регионах Европы. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.
https://ria.ru/20220715/italiya-1802688413.html
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в мире, италия, марио драги, германия, олаф шольц, дмитрий песков, борис джонсон, великобритания, берлин (город)
13:03 15.07.2022 (обновлено: 13:40 15.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги

Песков назвал несостоявшуюся отставку Драги и слухи об уходе Шольца внутренним делом стран

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытый после реконструкции Большой Каменный мост
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытый после реконструкции Большой Каменный мост. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кремль считает вопросы несостоявшейся отставки итальянского премьера Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не можем ни вмешиваться… Не имеем никакого отношения - вот все, что можно сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к несостоявшейся отставке Драги, уходу с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и слухам о возможном уходе Шольца.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
13:24
Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным
Ранее немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам подмешивали так называемый "наркотик изнасилования" на вечеринке парламентской фракции СДПГ, где, помимо Шольца, присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов. Лидер фракции Матиас Мартин в письме депутатам партии заявил, что на вечеринке "явно" имели место посягательства с применением "наркотиков изнасилования". Уголовная полиция Берлина ведет расследование произошедшего.
Ранее газета Wall Street Journal в связи с событиями в Италии, где Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом страны, попыталась найти общие черты у проявлений правительственных кризисов в разных регионах Европы. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 12:46
Эксперт прокомментировал скандал с наркотиками на вечеринке с Шольцем
 
В миреИталияМарио ДрагиГерманияОлаф ШольцДмитрий ПесковБорис ДжонсонВеликобританияБерлин (город)
 
 
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