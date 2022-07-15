13:03 15.07.2022 (обновлено: 13:40 15.07.2022)
В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги
Песков назвал несостоявшуюся отставку Драги и слухи об уходе Шольца внутренним делом стран
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытый после реконструкции Большой Каменный мост
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кремль считает вопросы несостоявшейся отставки итальянского премьера Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не можем ни вмешиваться… Не имеем никакого отношения - вот все, что можно сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к несостоявшейся отставке Драги, уходу с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и слухам о возможном уходе Шольца.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам подмешивали так называемый "наркотик изнасилования" на вечеринке парламентской фракции СДПГ, где, помимо Шольца, присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов. Лидер фракции Матиас Мартин в письме депутатам партии заявил, что на вечеринке "явно" имели место посягательства с применением "наркотиков изнасилования". Уголовная полиция Берлина ведет расследование произошедшего.
Ранее газета Wall Street Journal в связи с событиями в Италии, где Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом страны, попыталась найти общие черты у проявлений правительственных кризисов в разных регионах Европы. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.