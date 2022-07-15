https://ria.ru/20220715/kontrol-1802829475.html

Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара

Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара - РИА Новости, 15.07.2022

Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара

Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:23

2022-07-15T18:23

2022-07-15T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

даниил безсонов

северск

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и Северска, они полностью в зоне огневого поражения, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности <...> частично контролируем при помощи средств объективного контроля", — сообщил он.По словам офицера, ВСУ еще могут выйти из Северска, но только малыми группами и только в направлении Соледара. Ранее в пятницу военный сообщил, что киевские власти приняли решение о поэтапном выводе войск из Северска. Как рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, ведется зачистка восточных районов города, но там еще сохраняются очаги сопротивления.Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзным силам удалось закрепиться на расстоянии 2,5 километра от Соледара. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения республики находятся в черте города, его освобождение — вопрос времени.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, даниил безсонов, северск, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин, иван филипоненко