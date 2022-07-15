https://ria.ru/20220715/kontrol-1802829475.html
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара - РИА Новости, 15.07.2022
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:23
2022-07-15T18:23
2022-07-15T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
даниил безсонов
северск
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и Северска, они полностью в зоне огневого поражения, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности <...> частично контролируем при помощи средств объективного контроля", — сообщил он.По словам офицера, ВСУ еще могут выйти из Северска, но только малыми группами и только в направлении Соледара. Ранее в пятницу военный сообщил, что киевские власти приняли решение о поэтапном выводе войск из Северска. Как рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, ведется зачистка восточных районов города, но там еще сохраняются очаги сопротивления.Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзным силам удалось закрепиться на расстоянии 2,5 километра от Соледара. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения республики находятся в черте города, его освобождение — вопрос времени.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, даниил безсонов, северск, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин, иван филипоненко
18:23 15.07.2022 (обновлено: 22:19 15.07.2022)
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Союзные силы России, ДНР и ЛНР взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и Северска, они полностью в зоне огневого поражения, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности <...> частично контролируем при помощи средств объективного контроля", — сообщил он.
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации
1 из 8
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
2 из 8
Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.
3 из 8
Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
4 из 8
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
5 из 8
Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.
6 из 8
Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.
7 из 8
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
8 из 8
В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.
1 из 8
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
2 из 8
Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.
3 из 8
Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
4 из 8
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
5 из 8
Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.
6 из 8
Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.
7 из 8
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
8 из 8
В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.
По словам офицера, ВСУ еще могут выйти из Северска, но только малыми группами и только в направлении Соледара.
"Рельеф местности еще позволяет более-менее скрытно отходить, но говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики в районе данного населенного пункта", — пояснил Марочко.
Ранее в пятницу военный сообщил, что киевские власти приняли решение о поэтапном выводе войск из Северска. Как рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, ведется зачистка восточных районов города, но там еще сохраняются очаги сопротивления.
Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзным силам удалось закрепиться на расстоянии 2,5 километра от Соледара. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения республики находятся в черте города, его освобождение — вопрос времени.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР
полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь
и Святогорск.