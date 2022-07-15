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Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/kontrol-1802829475.html
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара - РИА Новости, 15.07.2022
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:23
2022-07-15T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
даниил безсонов
северск
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и Северска, они полностью в зоне огневого поражения, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности &lt;...&gt; частично контролируем при помощи средств объективного контроля", — сообщил он.По словам офицера, ВСУ еще могут выйти из Северска, но только малыми группами и только в направлении Соледара. Ранее в пятницу военный сообщил, что киевские власти приняли решение о поэтапном выводе войск из Северска. Как рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, ведется зачистка восточных районов города, но там еще сохраняются очаги сопротивления.Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзным силам удалось закрепиться на расстоянии 2,5 километра от Соледара. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения республики находятся в черте города, его освобождение — вопрос времени.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, даниил безсонов, северск, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин, иван филипоненко
18:23 15.07.2022 (обновлено: 22:19 15.07.2022)
 
Союзные силы контролируют пути отхода ВСУ из Северска и Соледара

Союзные силы России, ДНР и ЛНР взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова в Лисичанске
Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и Северска, они полностью в зоне огневого поражения, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности <...> частично контролируем при помощи средств объективного контроля", — сообщил он.
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
2 из 8

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции
3 из 8

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Военные летчики в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
4 из 8

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

Вертолет Ка-52 пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции
5 из 8

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
6 из 8

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
7 из 8

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
8 из 8

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
4 из 8

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
8 из 8

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
По словам офицера, ВСУ еще могут выйти из Северска, но только малыми группами и только в направлении Соледара.
"Рельеф местности еще позволяет более-менее скрытно отходить, но говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики в районе данного населенного пункта", — пояснил Марочко.
Ранее в пятницу военный сообщил, что киевские власти приняли решение о поэтапном выводе войск из Северска. Как рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, ведется зачистка восточных районов города, но там еще сохраняются очаги сопротивления.
Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзным силам удалось закрепиться на расстоянии 2,5 километра от Соледара. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения республики находятся в черте города, его освобождение — вопрос времени.
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДаниил БезсоновСеверскСоледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинИван Филипоненко
 
 
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