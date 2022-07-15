https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html

Гендиректор "Вкусно — и точка" назвал причину проблем с картофелем фри

Гендиректор "Вкусно — и точка" назвал причину проблем с картофелем фри - РИА Новости, 15.07.2022

Гендиректор "Вкусно — и точка" назвал причину проблем с картофелем фри

Крупнейшие предприятия — производители картофеля фри отказались поставлять его в Россию, заявил в беседе с РБК гендиректор сети ресторанов быстрого питания... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T01:28

2022-07-15T01:28

2022-07-15T09:26

экономика

россия

общество

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

москва

олег пароев

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Крупнейшие предприятия — производители картофеля фри отказались поставлять его в Россию, заявил в беседе с РБК гендиректор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" (преемника McDonald's в России) Олег Пароев.По его информации, фабрики, занимающиеся производством картофеля фри, принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям со штаб-квартирами в недружественных странах. Эти предприятия отказались от поставки продукции в Россию, пояснил собеседник издания.Гендир также заявил, что этот урожайный год обусловлен нехваткой требующихся сортов картофеля, а проблема следующего, убежден он, будет заключаться в нехватке мощностей для переработки.Пароев уточнил, что около 85 процентов картофеля в McDonald's производились на территории России, а около 15 процентов завозилось из-за рубежа, чтобы обеспечить бесперебойность закупок.Ранее в пресс-службе компании рассказали РИА Новости, что картофель фри пока не будет представлен в меню в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно — и точка", но анонсировали, что продукт, вероятно, снова появится осенью, в некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски. В компании уже говорили, что это, в частности, связано с "неурожайным для определенных сортов картофеля 2021 годом". Ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью, заявляли РИА Новости и в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").Позднее в Минсельхозе уточнили, что отечественный рынок полностью обеспечен картофелем, и переработанным в том числе. Поэтому, подчеркнули в ведомстве, нет и оснований для импорта картофеля фри, а исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников рассказал РИА Новости, что временное отсутствие картофеля фри в некоторых ресторанах сети "Вкусно — и точка" никак не связано со сбором картофеля в России и его завозом из-за рубежа. Он также назвал утверждения "Вкусно — и точка" о неурожайном 2021-м и проблемах с импортом несоответствующими действительности.

https://ria.ru/20220706/vkusno-1800664629.html

https://ria.ru/20220705/sud-1800374421.html

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экономика, россия, общество, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), москва, олег пароев