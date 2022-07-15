https://ria.ru/20220715/kanada-1802647674.html

Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран

Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран - РИА Новости, 15.07.2022

Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран

Канада, которая в пятницу ввела новые антироссийские санкции, является одной из самых русофобских стран в мире с очень сильным украинским лобби, заявил первый... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:50

2022-07-15T11:50

2022-07-15T11:54

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канада

украина

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Канада, которая в пятницу ввела новые антироссийские санкции, является одной из самых русофобских стран в мире с очень сильным украинским лобби, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Канада в пятницу добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине. В санкционный список также попали производство компьютеров, электроники, оптики."Канада, куда после Второй мировой войны бежали десятки тысяч украинских коллаборационистов, запятнавших себя на службе у гитлеровских оккупационных властей, давно является одной из самых русофобских стран. И влияние украинской диаспоры очень сильно на парламент и властные структуры Канады", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.По его словам, иногда кажется, что "это не Канада, а Украина-2"."В штамповании дурацких антироссийских санкций Канада бежит чуть ли не впереди планеты всей", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802630033.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, украина, совет федерации рф, владимир джабаров