https://ria.ru/20220715/kanada-1802647674.html
Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран
Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран - РИА Новости, 15.07.2022
Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран
Канада, которая в пятницу ввела новые антироссийские санкции, является одной из самых русофобских стран в мире с очень сильным украинским лобби, заявил первый... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:50
2022-07-15T11:50
2022-07-15T11:54
в мире
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украина
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Канада, которая в пятницу ввела новые антироссийские санкции, является одной из самых русофобских стран в мире с очень сильным украинским лобби, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Канада в пятницу добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине. В санкционный список также попали производство компьютеров, электроники, оптики."Канада, куда после Второй мировой войны бежали десятки тысяч украинских коллаборационистов, запятнавших себя на службе у гитлеровских оккупационных властей, давно является одной из самых русофобских стран. И влияние украинской диаспоры очень сильно на парламент и властные структуры Канады", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.По его словам, иногда кажется, что "это не Канада, а Украина-2"."В штамповании дурацких антироссийских санкций Канада бежит чуть ли не впереди планеты всей", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802630033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, украина, совет федерации рф, владимир джабаров
11:50 15.07.2022 (обновлено: 11:54 15.07.2022)
Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран
Сенатор Джабаров назвал Канаду одной из самых русофобских стран с сильным украинским лобби