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Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы - РИА Новости, 15.07.2022
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Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы
Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы - РИА Новости, 15.07.2022
Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы
Москва заняла первое место среди городов-миллионников РФ по "индексу" шаурмы на июль 2022 года - на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:22
2022-07-15T08:23
общество
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
красноярск
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва заняла первое место среди городов-миллионников РФ по "индексу" шаурмы на июль 2022 года - на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций этого блюда, говорится в исследовании, которым геосервис 2ГИС поделился с РИА Новости.В своем материале аналитики ввели понятие "индекс" шаурмы - показатель отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. Как пояснили агентству в сервисе, данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата. Кроме того, рейтинг был составлен на основе медианной стоимости существующих ценников, а не их среднего арифметического значения, всего было проанализировано более 5790 заведений общепита.Специалисты уточнили - несмотря на то, что средняя зарплата по Росстату в Красноярском крае ниже, чем в Санкт-Петербурге (67 тысяч рублей против 81 тысячи), Красноярск вышел на первое место из-за более низкой стоимости шаурмы - 210 рублей. В топ-5 также вошли Екатеринбург ("индекс" шаурмы составил 257) и Челябинск, где на месячную зарплату россияне могут купить 233 шаурмы, стоимость блюда составляет лишь 200 рублей.Исследование также показало, что самую вкусную шаурму готовят в Самаре. "Самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой зафиксирована не в Петербурге, а в Самаре - 3,8 балла из 5 возможных", - отметили в сервисе.
https://ria.ru/20220702/borsch-1799775516.html
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москва
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общество, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), красноярск, санкт-петербург
08:22 15.07.2022 (обновлено: 08:23 15.07.2022)
 
Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы

2ГИС: Москва лидирует среди городов-миллионников России по индексу шаурмы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве
Продавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва заняла первое место среди городов-миллионников РФ по "индексу" шаурмы на июль 2022 года - на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций этого блюда, говорится в исследовании, которым геосервис 2ГИС поделился с РИА Новости.
В своем материале аналитики ввели понятие "индекс" шаурмы - показатель отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. Как пояснили агентству в сервисе, данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата. Кроме того, рейтинг был составлен на основе медианной стоимости существующих ценников, а не их среднего арифметического значения, всего было проанализировано более 5790 заведений общепита.
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"Победила Москва - при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше. На второе место вышел Красноярск, опередив Петербург - в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Северной столице - 302", - говорится в сообщении.
Специалисты уточнили - несмотря на то, что средняя зарплата по Росстату в Красноярском крае ниже, чем в Санкт-Петербурге (67 тысяч рублей против 81 тысячи), Красноярск вышел на первое место из-за более низкой стоимости шаурмы - 210 рублей. В топ-5 также вошли Екатеринбург ("индекс" шаурмы составил 257) и Челябинск, где на месячную зарплату россияне могут купить 233 шаурмы, стоимость блюда составляет лишь 200 рублей.
Исследование также показало, что самую вкусную шаурму готовят в Самаре. "Самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой зафиксирована не в Петербурге, а в Самаре - 3,8 балла из 5 возможных", - отметили в сервисе.
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