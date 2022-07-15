https://ria.ru/20220715/issledovanie-1802596042.html

Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы

Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы - РИА Новости, 15.07.2022

Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы

Москва заняла первое место среди городов-миллионников РФ по "индексу" шаурмы на июль 2022 года - на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:22

2022-07-15T08:22

2022-07-15T08:23

общество

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

красноярск

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/83/1531458344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c43ed3e30ad63c9beb8fed9dbbf0939.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва заняла первое место среди городов-миллионников РФ по "индексу" шаурмы на июль 2022 года - на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций этого блюда, говорится в исследовании, которым геосервис 2ГИС поделился с РИА Новости.В своем материале аналитики ввели понятие "индекс" шаурмы - показатель отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. Как пояснили агентству в сервисе, данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата. Кроме того, рейтинг был составлен на основе медианной стоимости существующих ценников, а не их среднего арифметического значения, всего было проанализировано более 5790 заведений общепита.Специалисты уточнили - несмотря на то, что средняя зарплата по Росстату в Красноярском крае ниже, чем в Санкт-Петербурге (67 тысяч рублей против 81 тысячи), Красноярск вышел на первое место из-за более низкой стоимости шаурмы - 210 рублей. В топ-5 также вошли Екатеринбург ("индекс" шаурмы составил 257) и Челябинск, где на месячную зарплату россияне могут купить 233 шаурмы, стоимость блюда составляет лишь 200 рублей.Исследование также показало, что самую вкусную шаурму готовят в Самаре. "Самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой зафиксирована не в Петербурге, а в Самаре - 3,8 балла из 5 возможных", - отметили в сервисе.

https://ria.ru/20220702/borsch-1799775516.html

https://ria.ru/20220713/vskarmlivanie-1802232530.html

москва

красноярск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), красноярск, санкт-петербург