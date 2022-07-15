https://ria.ru/20220715/ipoteka-1802590621.html

Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке

Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке - РИА Новости, 15.07.2022

Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке

Свыше 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам, в том числе "дальневосточной ипотеке", сообщил глава региона... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T06:50

2022-07-15T06:50

2022-07-15T06:50

амурская область

ипотека

общество

василий орлов (губернатор)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл — РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам, в том числе "дальневосточной ипотеке", сообщил глава региона Василий Орлов.Власти отмечают, что за весь период действия льготных ипотечных программ общий портфель ипотечных кредитов в регионе увеличился более чем на 23 миллиарда рублей. С начала года в Амурской области было выдано 1702 льготных ипотечных кредита на общую сумму около 7,5 миллиарда рублей.Также в регионе открыт прием заявок на новое льготное ипотечное кредитование для специалистов IT-отрасли.Узнать про все действующие программы льготного ипотечного кредитования в Приамурье в режиме одного окна можно на сайте спроси.дом.рф. Там можно уточнить условия и сроки действия программ, получить онлайн-консультацию и подать заявку на ипотечный кредит.

https://ria.ru/20220713/zhile-1802106628.html

благовещенск

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ипотека, общество, василий орлов (губернатор), благовещенск