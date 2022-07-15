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Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке - РИА Новости, 15.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220715/ipoteka-1802590621.html
Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке
Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке - РИА Новости, 15.07.2022
Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке
Свыше 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам, в том числе "дальневосточной ипотеке", сообщил глава региона... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T06:50
2022-07-15T06:50
амурская область
ипотека
общество
василий орлов (губернатор)
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл — РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам, в том числе "дальневосточной ипотеке", сообщил глава региона Василий Орлов.Власти отмечают, что за весь период действия льготных ипотечных программ общий портфель ипотечных кредитов в регионе увеличился более чем на 23 миллиарда рублей. С начала года в Амурской области было выдано 1702 льготных ипотечных кредита на общую сумму около 7,5 миллиарда рублей.Также в регионе открыт прием заявок на новое льготное ипотечное кредитование для специалистов IT-отрасли.Узнать про все действующие программы льготного ипотечного кредитования в Приамурье в режиме одного окна можно на сайте спроси.дом.рф. Там можно уточнить условия и сроки действия программ, получить онлайн-консультацию и подать заявку на ипотечный кредит.
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ипотека, общество, василий орлов (губернатор), благовещенск
06:50 15.07.2022
 
Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке

Глава Приамурья Орлов: почти семь тысяч семей в регионе купили жилье по льготной ипотеке

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл — РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам, в том числе "дальневосточной ипотеке", сообщил глава региона Василий Орлов.

"Более 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам. Наибольшей популярностью пользуется "дальневосточная ипотека", по ней выдан 1341 кредит. Люди охотно берут льготные кредиты, в том числе и потому, что государство и кредитные организации регулярно улучшают условия программ. Для нашего региона это особенно важно, потому что доступность жилья — один из ключевых моментов, когда человек выбирает территорию, где он хочет жить", — приводятся слова Орлова в сообщении областного правительства.

Власти отмечают, что за весь период действия льготных ипотечных программ общий портфель ипотечных кредитов в регионе увеличился более чем на 23 миллиарда рублей. С начала года в Амурской области было выдано 1702 льготных ипотечных кредита на общую сумму около 7,5 миллиарда рублей.
Также в регионе открыт прием заявок на новое льготное ипотечное кредитование для специалистов IT-отрасли.
Узнать про все действующие программы льготного ипотечного кредитования в Приамурье в режиме одного окна можно на сайте спроси.дом.рф. Там можно уточнить условия и сроки действия программ, получить онлайн-консультацию и подать заявку на ипотечный кредит.
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