Почти семь тысяч семей в Приамурье купили жилье по льготной ипотеке
Глава Приамурья Орлов: почти семь тысяч семей в регионе купили жилье по льготной ипотеке
Ипотека. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл — РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам, в том числе "дальневосточной ипотеке", сообщил глава региона Василий Орлов.
"Более 6,8 тысячи семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам. Наибольшей популярностью пользуется "дальневосточная ипотека", по ней выдан 1341 кредит. Люди охотно берут льготные кредиты, в том числе и потому, что государство и кредитные организации регулярно улучшают условия программ. Для нашего региона это особенно важно, потому что доступность жилья — один из ключевых моментов, когда человек выбирает территорию, где он хочет жить", — приводятся слова Орлова в сообщении областного правительства.
Власти отмечают, что за весь период действия льготных ипотечных программ общий портфель ипотечных кредитов в регионе увеличился более чем на 23 миллиарда рублей. С начала года в Амурской области было выдано 1702 льготных ипотечных кредита на общую сумму около 7,5 миллиарда рублей.
Также в регионе открыт прием заявок на новое льготное ипотечное кредитование для специалистов IT-отрасли.
Узнать про все действующие программы льготного ипотечного кредитования в Приамурье в режиме одного окна можно на сайте спроси.дом.рф. Там можно уточнить условия и сроки действия программ, получить онлайн-консультацию и подать заявку на ипотечный кредит.