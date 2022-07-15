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Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание - РИА Новости, 15.07.2022
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Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание
Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание - РИА Новости, 15.07.2022
Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были "опечалены" необходимостью приехать РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:28
2022-07-15T14:28
политика
госдума рф
вячеслав володин
кпрф
николай коломейцев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были "опечалены" необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание в пятницу."Николай Васильевич (Коломейцев - ред.), возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной Думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?" - сказал Володин в ходе заседания в пятницу, пошутив, что у депутата-коммуниста не может быть тайн от своих коллег.Спикер ГД иронично предположил, что таким образом "усыпляется бдительность" народных избранников от других партий. "Он это делает умышленно, коллеги, умышленно для того, чтобы прийти к власти. Вы затронули депутатский корпус. Вот (другой депутат-коммунист Николай) Харитонов руки потирает, если кто-то не придёт. Он уже 33 года в Государственной Думе. Тридцать три… Вы (депутаты - ред.) возьмете, наслушаетесь - и не приехали. И они опять с Харитоновым избрались!" – "раскрыл планы" депутатов Володин.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, кпрф, николай коломейцев
14:28 15.07.2022
 
Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание

Володин в шутку попросил список депутатов, огорченных приездом на внеплановое заседание

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были "опечалены" необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание в пятницу.
"Николай Васильевич (Коломейцев - ред.), возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной Думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?" - сказал Володин в ходе заседания в пятницу, пошутив, что у депутата-коммуниста не может быть тайн от своих коллег.
Спикер ГД иронично предположил, что таким образом "усыпляется бдительность" народных избранников от других партий. "Он это делает умышленно, коллеги, умышленно для того, чтобы прийти к власти. Вы затронули депутатский корпус. Вот (другой депутат-коммунист Николай) Харитонов руки потирает, если кто-то не придёт. Он уже 33 года в Государственной Думе. Тридцать три… Вы (депутаты - ред.) возьмете, наслушаетесь - и не приехали. И они опять с Харитоновым избрались!" – "раскрыл планы" депутатов Володин.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:18
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинКПРФНиколай Коломейцев
 
 
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