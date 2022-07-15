https://ria.ru/20220715/gosduma-1802719930.html

Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание

Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание - РИА Новости, 15.07.2022

Володин попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были "опечалены" необходимостью приехать РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:28

2022-07-15T14:28

2022-07-15T14:28

политика

госдума рф

вячеслав володин

кпрф

николай коломейцев

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были "опечалены" необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание в пятницу."Николай Васильевич (Коломейцев - ред.), возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной Думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?" - сказал Володин в ходе заседания в пятницу, пошутив, что у депутата-коммуниста не может быть тайн от своих коллег.Спикер ГД иронично предположил, что таким образом "усыпляется бдительность" народных избранников от других партий. "Он это делает умышленно, коллеги, умышленно для того, чтобы прийти к власти. Вы затронули депутатский корпус. Вот (другой депутат-коммунист Николай) Харитонов руки потирает, если кто-то не придёт. Он уже 33 года в Государственной Думе. Тридцать три… Вы (депутаты - ред.) возьмете, наслушаетесь - и не приехали. И они опять с Харитоновым избрались!" – "раскрыл планы" депутатов Володин.

https://ria.ru/20220712/gosduma-1801899391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, вячеслав володин, кпрф, николай коломейцев