https://ria.ru/20220715/dzhonson-1802596463.html

Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака

Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака - РИА Новости, 15.07.2022

Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал соискателей, выбывших из гонки его преемников, поддержать любую кандидатуру, кроме... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:37

2022-07-15T08:37

2022-07-15T11:42

в мире

борис джонсон

великобритания

англия

уэльс

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тереза мэй

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал соискателей, выбывших из гонки его преемников, поддержать любую кандидатуру, кроме экс-главы Минфина Риши Сунака, сообщает газета The Times.В третий тур выборов премьер-министра по итогам голосования в четверг прошли пять человек. Больше всех голосов получили Сунак (101) и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (83).Джонсон заявлял, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов. Однако известно, что он провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и ясно выразил мнение, что Сунак не должен стать премьер-министром. По словам источника, более всего Джонсон симпатизирует главе МИД Лиз Трасс. Он также не против кандидатуры Мордонт при условии, что экс-глава Минфина не выиграет выборы.Газета отмечает, что Сунак одним из первых покинул кабинет Джонсона, положив начало его развалу. "Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев", — заявил изданию источник.Ранее стало известно, что генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, выбывшая из числа кандидатов на пост премьера, поддержит в продолжающейся гонке Трасс.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220714/trass-1802534250.html

https://ria.ru/20220713/britaniya-1802200357.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, великобритания, англия, уэльс, лиз трасс, тереза мэй, отставка премьер-министра великобритании