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Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака - РИА Новости, 15.07.2022
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Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака
Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака - РИА Новости, 15.07.2022
Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака
Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал соискателей, выбывших из гонки его преемников, поддержать любую кандидатуру, кроме... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:37
2022-07-15T11:42
в мире
борис джонсон
великобритания
англия
уэльс
лиз трасс
тереза мэй
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал соискателей, выбывших из гонки его преемников, поддержать любую кандидатуру, кроме экс-главы Минфина Риши Сунака, сообщает газета The Times.В третий тур выборов премьер-министра по итогам голосования в четверг прошли пять человек. Больше всех голосов получили Сунак (101) и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (83).Джонсон заявлял, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов. Однако известно, что он провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и ясно выразил мнение, что Сунак не должен стать премьер-министром. По словам источника, более всего Джонсон симпатизирует главе МИД Лиз Трасс. Он также не против кандидатуры Мордонт при условии, что экс-глава Минфина не выиграет выборы.Газета отмечает, что Сунак одним из первых покинул кабинет Джонсона, положив начало его развалу. "Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев", — заявил изданию источник.Ранее стало известно, что генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, выбывшая из числа кандидатов на пост премьера, поддержит в продолжающейся гонке Трасс.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://ria.ru/20220714/trass-1802534250.html
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в мире, борис джонсон, великобритания, англия, уэльс, лиз трасс, тереза мэй, отставка премьер-министра великобритании
08:37 15.07.2022 (обновлено: 11:42 15.07.2022)
 
Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Риши Сунака

Джонсон призвал претендовавших на его пост поддержать любого кандидата, кроме Риши Сунака

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал соискателей, выбывших из гонки его преемников, поддержать любую кандидатуру, кроме экс-главы Минфина Риши Сунака, сообщает газета The Times.
В третий тур выборов премьер-министра по итогам голосования в четверг прошли пять человек. Больше всех голосов получили Сунак (101) и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (83).
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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В МИД посоветовали Трасс заняться собственной страной вместо Украины
Джонсон заявлял, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов. Однако известно, что он провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и ясно выразил мнение, что Сунак не должен стать премьер-министром. По словам источника, более всего Джонсон симпатизирует главе МИД Лиз Трасс. Он также не против кандидатуры Мордонт при условии, что экс-глава Минфина не выиграет выборы.
Газета отмечает, что Сунак одним из первых покинул кабинет Джонсона, положив начало его развалу.
"Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев", — заявил изданию источник.
Ранее стало известно, что генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, выбывшая из числа кандидатов на пост премьера, поддержит в продолжающейся гонке Трасс.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:43
СМИ: Джонсон запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияАнглияУэльсЛиз ТрассТереза МэйОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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