Долина резко ответила на критику возраста

"Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67! Мой возраст – мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать по полной! А кому не нравится мой жизненный принцип, с теми мне точно не по пути!" – сообщила звезда.