Долина резко ответила на критику возраста
Певица Лариса Долина резко ответила на критику своего возраста
© Пресс-служба МУЗ-ТВНародная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба МУЗ-ТВ
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лариса Долина эмоционально отреагировала в социальных сетях на критику: артистке неоднократно писали в комментариях, что в 66 лет она слишком увлекается фотошопом и часто выбирает чересчур откровенные наряды.
Долина заявила, что возраст – это ее богатство.
"Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67! Мой возраст – мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать по полной! А кому не нравится мой жизненный принцип, с теми мне точно не по пути!" – сообщила звезда.
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Она призвала не давать паспортному возрасту главенствовать над физиологическим.
"Дышите полной грудью, никого не слушайте и делайте, что хотите!" – заявила Долина.
Ранее Ксения Собчак восхитилась талантом артистки.