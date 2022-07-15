Рейтинг@Mail.ru
Долина резко ответила на критику возраста - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220715/dolina-1802661419.html
Долина резко ответила на критику возраста
Долина резко ответила на критику возраста - РИА Новости, 15.07.2022
Долина резко ответила на критику возраста
Лариса Долина эмоционально отреагировала в социальных сетях на критику: артистке неоднократно писали в комментариях, что в 66 лет она слишком увлекается... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:02
2022-07-15T14:02
шоубиз
знаменитости
лариса долина
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370460_0:496:2048:1648_1920x0_80_0_0_eba8ce8bc0c75a792363c9abff40b94c.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лариса Долина эмоционально отреагировала в социальных сетях на критику: артистке неоднократно писали в комментариях, что в 66 лет она слишком увлекается фотошопом и часто выбирает чересчур откровенные наряды.Долина заявила, что возраст – это ее богатство.Она призвала не давать паспортному возрасту главенствовать над физиологическим.Ранее Ксения Собчак восхитилась талантом артистки.
https://ria.ru/20211213/dolina-1763425230.html
https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370460_0:304:2048:1840_1920x0_80_0_0_ebe3bfd8ff11c1e78ac74a615d431d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, лариса долина, шоу-бизнес
14:02 15.07.2022
 
Долина резко ответила на критику возраста

Певица Лариса Долина резко ответила на критику своего возраста

© Пресс-служба МУЗ-ТВНародная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба МУЗ-ТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лариса Долина эмоционально отреагировала в социальных сетях на критику: артистке неоднократно писали в комментариях, что в 66 лет она слишком увлекается фотошопом и часто выбирает чересчур откровенные наряды.
Долина заявила, что возраст – это ее богатство.

"Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67! Мой возраст – мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать по полной! А кому не нравится мой жизненный принцип, с теми мне точно не по пути!" – сообщила звезда.

Певица Лариса Долина выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 11:57Шоубиз
"Ханжа": Долина ответила на критику длины своего платья
Она призвала не давать паспортному возрасту главенствовать над физиологическим.

"Дышите полной грудью, никого не слушайте и делайте, что хотите!" – заявила Долина.

Ранее Ксения Собчак восхитилась талантом артистки.
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
13 июля, 15:01Шоубиз
Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном
 
ШоубизЗнаменитостиЛариса ДолинаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала