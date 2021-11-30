Собчак восхитилась талантом Долиной
Собчак восхитилась талантом Долиной в дуэте с Градским
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак выразила в Instagram соболезнования в связи со смертью Александра Градского, выложив архивное видео его выступления вместе с Ларисой Долиной. Они исполнили несколько песен в Большом зале консерватории в 1997-м году в программе "Шлягеры уходящего века".
Собчак призвала подписчиков послушать голоса и огорчилась, что сейчас большая часть аудитории знает Долину только по одной песне.
"Невероятный концерт и фантастически талантливые Долина и Градский (какая потеря для всей страны). И как же горько, что мы сейчас идем совсем в другом направлении, а Долину большинство знает как исполнительницу "Погода в доме"… А ведь она многократный лауреат национальных музыкальных премий, я уже не говорю о ее джазовых выступлениях и вот таких концертах – это же абсолютно мировой уровень!" – написала Ксения.
Она призвала поклонников найти полную запись концерта и джазовые выступления Долиной, чтобы оценить ее талант в полной мере.
В комментариях поддержали мнение ведущей.
"Это просто какой- то запредельный уровень… А насчет Ларисы Александровны я с Вами очень согласна, что ее талант не раскрыт на нашей сцене, она бриллиант", – написали пользователи.
Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Ранее Юрий Аксюта рассказал о планах на замену Градского в "Голосе".