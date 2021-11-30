https://ria.ru/20211130/sobchak-1761492567.html

Собчак восхитилась талантом Долиной

Собчак восхитилась талантом Долиной - РИА Новости, 30.11.2021

Собчак восхитилась талантом Долиной

Ксения Собчак выразила в Instagram соболезнования в связи со смертью Александра Градского, выложив архивное видео его выступления вместе с Ларисой Долиной. Они... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:58

2021-11-30T16:58

2021-11-30T16:58

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак выразила в Instagram соболезнования в связи со смертью Александра Градского, выложив архивное видео его выступления вместе с Ларисой Долиной. Они исполнили несколько песен в Большом зале консерватории в 1997-м году в программе "Шлягеры уходящего века".Собчак призвала подписчиков послушать голоса и огорчилась, что сейчас большая часть аудитории знает Долину только по одной песне.Она призвала поклонников найти полную запись концерта и джазовые выступления Долиной, чтобы оценить ее талант в полной мере.В комментариях поддержали мнение ведущей.Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Ранее Юрий Аксюта рассказал о планах на замену Градского в "Голосе".

https://ria.ru/20211130/nasledstvo-1761375462.html

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2021

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