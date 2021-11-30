Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211130/sobchak-1761492567.html
Собчак восхитилась талантом Долиной
Собчак восхитилась талантом Долиной - РИА Новости, 30.11.2021
Собчак восхитилась талантом Долиной
Ксения Собчак выразила в Instagram соболезнования в связи со смертью Александра Градского, выложив архивное видео его выступления вместе с Ларисой Долиной. Они... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:58
2021-11-30T16:58
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
александр градский
лариса долина
шоу-бизнес
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802756_88:0:2681:1459_1920x0_80_0_0_600ff9007196fd55a3e20e1515435f80.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак выразила в Instagram соболезнования в связи со смертью Александра Градского, выложив архивное видео его выступления вместе с Ларисой Долиной. Они исполнили несколько песен в Большом зале консерватории в 1997-м году в программе "Шлягеры уходящего века".Собчак призвала подписчиков послушать голоса и огорчилась, что сейчас большая часть аудитории знает Долину только по одной песне.Она призвала поклонников найти полную запись концерта и джазовые выступления Долиной, чтобы оценить ее талант в полной мере.В комментариях поддержали мнение ведущей.Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Ранее Юрий Аксюта рассказал о планах на замену Градского в "Голосе".
https://ria.ru/20211130/nasledstvo-1761375462.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802756_312:0:2268:1467_1920x0_80_0_0_972bfae62905885c52c2c753188b5b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, ксения собчак, александр градский, лариса долина, шоу-бизнес, умер александр градский
16:58 30.11.2021
 
Собчак восхитилась талантом Долиной

Собчак восхитилась талантом Долиной в дуэте с Градским

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак выразила в Instagram соболезнования в связи со смертью Александра Градского, выложив архивное видео его выступления вместе с Ларисой Долиной. Они исполнили несколько песен в Большом зале консерватории в 1997-м году в программе "Шлягеры уходящего века".
Собчак призвала подписчиков послушать голоса и огорчилась, что сейчас большая часть аудитории знает Долину только по одной песне.

"Невероятный концерт и фантастически талантливые Долина и Градский (какая потеря для всей страны). И как же горько, что мы сейчас идем совсем в другом направлении, а Долину большинство знает как исполнительницу "Погода в доме"… А ведь она многократный лауреат национальных музыкальных премий, я уже не говорю о ее джазовых выступлениях и вот таких концертах – это же абсолютно мировой уровень!" – написала Ксения.

Она призвала поклонников найти полную запись концерта и джазовые выступления Долиной, чтобы оценить ее талант в полной мере.
В комментариях поддержали мнение ведущей.

"Это просто какой- то запредельный уровень… А насчет Ларисы Александровны я с Вами очень согласна, что ее талант не раскрыт на нашей сцене, она бриллиант", – написали пользователи.

Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Ранее Юрий Аксюта рассказал о планах на замену Градского в "Голосе".
Автор и исполнитель песен Александр Градский выступает на сцене. 1990 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 03:59Шоубиз
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского
 
ШоубизЗнаменитостиКсения СобчакАлександр ГрадскийЛариса ДолинаШоу-бизнесУмер Александр Градский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Киев становится все наглее к Москве, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
Лента новостейМолния
Киев становится все наглее к Москве, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах