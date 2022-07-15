https://ria.ru/20220715/delo-1802740786.html

В Петербурге зарегистрировали административное дело против Шевчука

В Петербурге зарегистрировали административное дело против Шевчука - РИА Новости, 15.07.2022

В Петербурге зарегистрировали административное дело против Шевчука

Административное дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука вновь поступило в Дзержинский районный суд Петербурга, РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:09

2022-07-15T15:09

2022-07-15T15:52

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Административное дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука вновь поступило в Дзержинский районный суд Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Ранее районный суд отправлял материалы административного дела в полицию Уфы для устранения недостатков."Дзержинский районный суд вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.Уточняла, что материалы административного дела переданы судье.Ранее в Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Но суд материалы вернул не принял к производству, а направил для устранения недостатков.Концерт "ДДТ" прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных Сил РФ.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.

https://ria.ru/20220601/ddt-1792431540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, юрий шевчук, культура, новости культуры, шоу-бизнес