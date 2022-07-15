https://ria.ru/20220715/butina-1802667327.html

Бутина отправила в посольство США тюремную робу с QR-кодом на свою книгу

Бутина отправила в посольство США тюремную робу с QR-кодом на свою книгу - РИА Новости, 15.07.2022

Бутина отправила в посольство США тюремную робу с QR-кодом на свою книгу

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала, что в качестве подарка на годовщину ареста решила отправить в посольство США в Москве... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:47

2022-07-15T12:47

2022-07-15T12:47

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дело марии бутиной в сша

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала, что в качестве подарка на годовщину ареста решила отправить в посольство США в Москве тюремную робу с QR-кодом на скачивание её книги на английском языке."В годовщину ареста решила сделать доброе дело: отправила в посольство США в Москве (по адресу пл. ДНР, д. 1), в подарок тюремную робу с QR-кодом на скачивание моей книги "Тюремный дневник" на английском языке в качестве инструкции по выживанию в американской тюрьме. А то сейчас у них, пока у власти демократы, вовсю сажают республиканцев, осенью власть сменится и начнут "закрывать" вчерашних карателей. И так далее до бесконечности", - написала Бутина в своем Telegram-канале.Она отметила, что, когда ее арестовали четыре года назад, она, будучи ни в чем не виновной, "отведала "американской демократии" в форме 15 месяцев тюрьмы, пыток, издевательств, 10 месяцев без глотка свежего воздуха, четырех месяцев карцера, шести тюрем и много другого в этом стиле"."Демократия по-западному: для наказания не нужно преступления", - написала Бутина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, москва, госдума рф, мария бутина, дело марии бутиной в сша