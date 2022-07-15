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Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева - РИА Новости, 15.07.2022
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Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева
Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева - РИА Новости, 15.07.2022
Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем пообещал продолжение военной и финансовой поддержки Киева со... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:24
2022-07-15T21:24
в мире
цены на нефть
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем пообещал продолжение военной и финансовой поддержки Киева со стороны Евросоюза."Состоялся углубленный разговор с премьер-министром Украины денисом Шмыгалем и еврокомиссаром (по вопросам расширения ЕС – ред.) Оливером Вархели. Мы обсудили наши постоянные усилия по поддержке Украины… Я заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС", - написал Боррель в Twitter.Как сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный европейский источник, главы МИД ЕС на заседании 18 июля планируют принять политическое решение о выделении нового, пятого по счету, транша на финансирование военной помощи Украине. Этот транш, как и каждый из четырех предыдущих, может составить 500 миллионов евро, доведя тем самым общее европейское финансирование вооружения Украины до 2,5 миллиарда евро.Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801542839.html
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, евросоюз, нато, twitter
21:24 15.07.2022
 
Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева

Глава дипломатии ЕС Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем пообещал продолжение военной и финансовой поддержки Киева со стороны Евросоюза.
"Состоялся углубленный разговор с премьер-министром Украины денисом Шмыгалем и еврокомиссаром (по вопросам расширения ЕС – ред.) Оливером Вархели. Мы обсудили наши постоянные усилия по поддержке Украины… Я заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС", - написал Боррель в Twitter.
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10 июля, 15:43
Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС
Как сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный европейский источник, главы МИД ЕС на заседании 18 июля планируют принять политическое решение о выделении нового, пятого по счету, транша на финансирование военной помощи Украине. Этот транш, как и каждый из четырех предыдущих, может составить 500 миллионов евро, доведя тем самым общее европейское финансирование вооружения Украины до 2,5 миллиарда евро.
Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ
 
В миреЦены на нефтьСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияЕвросоюзНАТОTwitter
 
 
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