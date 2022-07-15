https://ria.ru/20220715/borrel-1802870149.html

Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева

Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева - РИА Новости, 15.07.2022

Боррель пообещал премьеру Украины продолжать военную поддержку Киева

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем пообещал продолжение военной и финансовой поддержки Киева со... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:24

2022-07-15T21:24

2022-07-15T21:24

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем пообещал продолжение военной и финансовой поддержки Киева со стороны Евросоюза."Состоялся углубленный разговор с премьер-министром Украины денисом Шмыгалем и еврокомиссаром (по вопросам расширения ЕС – ред.) Оливером Вархели. Мы обсудили наши постоянные усилия по поддержке Украины… Я заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС", - написал Боррель в Twitter.Как сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный европейский источник, главы МИД ЕС на заседании 18 июля планируют принять политическое решение о выделении нового, пятого по счету, транша на финансирование военной помощи Украине. Этот транш, как и каждый из четырех предыдущих, может составить 500 миллионов евро, доведя тем самым общее европейское финансирование вооружения Украины до 2,5 миллиарда евро.Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801542839.html

https://ria.ru/20220531/pomosch-1791908735.html

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в мире, цены на нефть, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, евросоюз, нато, twitter