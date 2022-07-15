https://ria.ru/20220715/barany-1802490533.html

"Повсюду отрезанные головы". Кто устроил бойню во Владимирской области

"Повсюду отрезанные головы". Кто устроил бойню во Владимирской области - РИА Новости, 15.07.2022

"Повсюду отрезанные головы". Кто устроил бойню во Владимирской области

В Александровском районе Владимирской области после мусульманского праздника Курбан-байрам нашли крупную свалку останков животных. В ближайших деревнях... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:00

2022-07-15T08:00

2022-07-15T08:03

владимирская область

петушинский район

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Александровском районе Владимирской области после мусульманского праздника Курбан-байрам нашли крупную свалку останков животных. В ближайших деревнях опасаются заражения скота и почвы. Силовики ищут нарушителей, а чиновники думают, как уничтожить отходы.Рога и копытаДнем 10 июля у деревни Сабельское на обочине проселочной дороги заметили несколько черных пакетов. Неприятный запах, вокруг кружат мухи. Через сотню метров — то же самое."В мешках лежали потроха, бараньи головы и копыта, — рассказывает местный житель Алексей. — Всего мы насчитали пять здоровенных куч. Причем одна — в 15 метрах от крайнего дома. Сначала даже подумали, что кто-то таким образом мстит хозяину".Алексей отправил фотографии в региональный отдел МЧС. На следующий день приехали спасатели, участковый, сотрудники администрации Краснопламенского сельского поселения и санитарные врачи. Взяли пробы, останки присыпали хлоркой.Представители власти, как пояснили в деревне, сообщили, что в бюджете нет средств на уничтожение особо опасных отходов. Нет денег и у сельчан.Жара ускорила разложение — по Сабельской и соседней деревне Мостищево разнесся приторный тошнотворный запах. Впрочем, это далеко не главная проблема. По словам специалистов Россельхознадзора, куда опаснее для людей, домашних животных и скотины трупный яд. Распространить его по округе запросто могут звери-падальщики."Таких как раз хватает: лисы, медведи, крысы, — перечисляет Алексей. — А в деревне практически в каждом доме держат скотину. У меня, например, куры, гуси и коровы. Конечно, мы очень переживаем, а тут еще, как назло, всю неделю стоит жара".Привычное делоВ сельской администрации хотят как можно скорее утилизировать отходы. "Ждем ответ от департамента ветеринарии, — объясняет замглавы Екатерина Семенова. — Возможно, пришлют автомобиль, который прямо на месте все сожжет. Закапывать ни в коем случае нельзя".Местные предполагают, что мешки сбросил кто-то из мясников. Ведь это случилось на следующий день после Курбан-байрама, когда приносят в жертву баранов."Наверное, какой-то предприимчивый и недобросовестный бизнесмен купил много животных, разделал, мясо продал, — рассуждает Глеб Бурашов из деревни Сабельское. — Останки же, чтобы не тратиться на переработку, оставил в глухом месте, где нет камер".Это далеко не первый такой случай. Останки обнаруживали и в прошлые годы, причем задолго до мусульманского праздника. "Похожие свалки были в соседнем Петушинском районе, — говорит старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова. — Только не бараньи, а коровьи. Тогда сотрудники природоохранной прокуратуры прошерстили все областные сельскохозяйственные предприятия, фермеров, департамент и станцию ветеринарии. Никого не нашли".Ищут и сейчас. Нарушителям грозит штраф до 700 тысяч рублей или административный арест. Проблема в том, что поселки находятся рядом с Московской и Ярославской областями, что существенно расширяет географию поисков. Отходы же, как правило, привозили ночью, поэтому выйти на владельцев автомобилей практически невозможно."Узнаем постфактум"В Духовном управлении мусульман Владимирской области категорически отрицают причастность к инциденту."Более десяти лет действуют специализированные бойни, — объясняют представители организации. — Весь ритуал жертвоприношения, а также уничтожение отходов происходят именно там. Кроме того, так поступать с животными запрещает наша религия: Курбан-байрам — священное событие для мусульман, загрязнять окружающую среду непозволительно".В этот праздник, добавляют верующие, порой совершают провокации. Так, в Зеленодольском районе Татарстана на днях неизвестные скинули туши и кишки баранов в реку Петьялку."Это безобразие продолжается не один год, — написала в соцсетях жительница района Рамзия Давлетшина. — Все началось, когда к нам зачастили "халяльные" предприниматели. Люди сильно возмущены, но не пойман — не вор. И власти ничего сделать не могут".Районная администрация уже отчиталась об утилизации останков. Почистили и водоем. Но местные пока там не купаются и не ловят рыбу: боятся трупного яда.По словам мусульманских священников, с каждым годом Курбан-байрам отмечают все шире. Растет и потребность в "дозволенной исламом продукции"."Сегодня где только не пишут слово "халяль". Но одно дело, когда речь о маленьком селе, в котором все друг друга знают. Другое — большой город или столица. Крупные мясокомбинаты соблюдают все религиозные требования. А вот за частными предпринимателями уследить сложно, обычно о подобных эксцессах община узнает постфактум", — говорит первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Поэтому он призывает верующих всегда требовать у производителей мяса "сертификат халяльности". А если те совершают недопустимые с точки зрения как религиозного, так и светского закона действия — обращаться в муфтият и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20211222/zhivotnye-1764750261.html

https://ria.ru/20210410/zhivotnye-1727541218.html

https://ria.ru/20210405/sobaka-1603915087.html

владимирская область

петушинский район

ярославская область

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2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

владимирская область, петушинский район, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)