https://ria.ru/20220715/avto-1802671097.html

В России наполовину сократится производство автомобилей, заявил Мантуров

В России наполовину сократится производство автомобилей, заявил Мантуров - РИА Новости, 15.07.2022

В России наполовину сократится производство автомобилей, заявил Мантуров

Продажи и производство автомобилей в РФ в 2022 году сократятся примерно на 50%, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:56

2022-07-15T12:56

2022-07-15T14:03

экономика

денис мантуров

госдума рф

михаил мишустин

авто

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продажи и производство автомобилей в РФ в 2022 году сократятся примерно на 50%, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль - это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%", - сказал он в Госдуме, комментируя тему автопрома.По словам министра, восстановление рынка и производства может быть стимулировано посредством электрокаров. "Не требуется ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств", - пояснил Мантуров.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность. Кандидатура Мантурова в пятницу рассматривается на пленарном заседании Госдумы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, денис мантуров, госдума рф, михаил мишустин, авто, россия