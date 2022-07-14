https://ria.ru/20220714/zhile-1802444998.html

Ленобласть превысила показатель ввода жилья на 20%

Ленобласть превысила показатель ввода жилья на 20% - РИА Новости, 14.07.2022

Ленобласть превысила показатель ввода жилья на 20%

Ленинградская область за первое полугодие 2022 года ввела в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% больше чем за аналогичный период РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:41

2022-07-14T14:41

2022-07-14T14:41

ленинградская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

ленинградская область

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Ленинградская область за первое полугодие 2022 года ввела в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в тройке лидеров по объемам ввода Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы. Частное жилье строится в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах, а также в Сосновоборском городском округе."Выполнение планового ежегодного показателя Минстроя по вводу жилья позволит нам привлечь дополнительные федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. В этом году хороший рост произошел в секторе индивидуального жилищного строительства благодаря новым ипотечным программам и объявленном президентом снижение ипотечной ставки. По итогу первых шести месяцев объем ввода в частном секторе достиг 1,4 миллиона квадратных метров", - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.Для тех, кто хотел бы приобрести жилье в Ленинградской области, действуют три государственные ипотечные программы: "Льготная ипотека" по ставке не более 7% годовых, "Семейная ипотека" — не более 6% годовых и "Сельская ипотека" — не более 3% годовых на строительство частного дома. "Ежегодный ввод жилья в Ленинградской области в последние семь лет стабильно превышает два миллиона квадратных метров, а в 2021 году достиг рекордных 3,3 миллиона квадратных метров (рост 27% к 2020 году)", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783590511.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ленинградская область, жилье