https://ria.ru/20220714/zhile-1802444998.html
Ленобласть превысила показатель ввода жилья на 20%
Ленобласть превысила показатель ввода жилья на 20% - РИА Новости, 14.07.2022
Ленобласть превысила показатель ввода жилья на 20%
Ленинградская область за первое полугодие 2022 года ввела в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% больше чем за аналогичный период РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:41
2022-07-14T14:41
2022-07-14T14:41
ленинградская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ленинградская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Ленинградская область за первое полугодие 2022 года ввела в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в тройке лидеров по объемам ввода Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы. Частное жилье строится в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах, а также в Сосновоборском городском округе."Выполнение планового ежегодного показателя Минстроя по вводу жилья позволит нам привлечь дополнительные федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. В этом году хороший рост произошел в секторе индивидуального жилищного строительства благодаря новым ипотечным программам и объявленном президентом снижение ипотечной ставки. По итогу первых шести месяцев объем ввода в частном секторе достиг 1,4 миллиона квадратных метров", - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.Для тех, кто хотел бы приобрести жилье в Ленинградской области, действуют три государственные ипотечные программы: "Льготная ипотека" по ставке не более 7% годовых, "Семейная ипотека" — не более 6% годовых и "Сельская ипотека" — не более 3% годовых на строительство частного дома. "Ежегодный ввод жилья в Ленинградской области в последние семь лет стабильно превышает два миллиона квадратных метров, а в 2021 году достиг рекордных 3,3 миллиона квадратных метров (рост 27% к 2020 году)", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783590511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ленинградская область, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Ленинградская область за первое полугодие 2022 года ввела в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в тройке лидеров по объемам ввода Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы. Частное жилье строится в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах, а также в Сосновоборском городском округе.
"Выполнение планового ежегодного показателя Минстроя
по вводу жилья позволит нам привлечь дополнительные федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. В этом году хороший рост произошел в секторе индивидуального жилищного строительства благодаря новым ипотечным программам и объявленном президентом снижение ипотечной ставки. По итогу первых шести месяцев объем ввода в частном секторе достиг 1,4 миллиона квадратных метров", - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области
Евгений Барановский.
Для тех, кто хотел бы приобрести жилье в Ленинградской области, действуют три государственные ипотечные программы: "Льготная ипотека" по ставке не более 7% годовых, "Семейная ипотека" — не более 6% годовых и "Сельская ипотека" — не более 3% годовых на строительство частного дома.
"Ежегодный ввод жилья в Ленинградской области в последние семь лет стабильно превышает два миллиона квадратных метров, а в 2021 году достиг рекордных 3,3 миллиона квадратных метров (рост 27% к 2020 году)", - отметили в пресс-службе.