https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html
Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот
Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ опубликован на портале... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:43
2022-07-14T15:43
2022-07-14T15:43
общество
госдума рф
владимир путин
дети
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ опубликован на портале правовой информации.Закон распространяет меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных социальных гарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.Закон принят с учетом поправки, которая закрепляет право перевода на бюджетную основу студентов, которые обучаются по программам высшего образования и во время обучения потеряли родителей. По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в случае отсутствия в образовательной организации бюджетного места, студенту будет предложена альтернатива.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, владимир путин, дети
Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот
Путин подписал закон о соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без родителей