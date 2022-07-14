https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот

Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ опубликован на портале... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:43

2022-07-14T15:43

2022-07-14T15:43

общество

госдума рф

владимир путин

дети

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ опубликован на портале правовой информации.Закон распространяет меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных социальных гарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.Закон принят с учетом поправки, которая закрепляет право перевода на бюджетную основу студентов, которые обучаются по программам высшего образования и во время обучения потеряли родителей. По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в случае отсутствия в образовательной организации бюджетного места, студенту будет предложена альтернатива.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, владимир путин, дети