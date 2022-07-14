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Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот
Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ опубликован на портале... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:43
2022-07-14T15:43
общество
госдума рф
владимир путин
дети
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ опубликован на портале правовой информации.Закон распространяет меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных социальных гарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.Закон принят с учетом поправки, которая закрепляет право перевода на бюджетную основу студентов, которые обучаются по программам высшего образования и во время обучения потеряли родителей. По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в случае отсутствия в образовательной организации бюджетного места, студенту будет предложена альтернатива.
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общество, госдума рф, владимир путин, дети
15:43 14.07.2022
 
Путин подписал закон о социальных гарантиях для детей-сирот

Путин подписал закон о соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без родителей

© Pexels / Sarah ChaiКормление ребенка
Кормление ребенка
© Pexels / Sarah Chai
Кормление ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ опубликован на портале правовой информации.
Закон распространяет меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных социальных гарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.
Закон принят с учетом поправки, которая закрепляет право перевода на бюджетную основу студентов, которые обучаются по программам высшего образования и во время обучения потеряли родителей. По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в случае отсутствия в образовательной организации бюджетного места, студенту будет предложена альтернатива.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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ОбществоГосдума РФВладимир ПутинДети
 
 
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