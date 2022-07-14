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Термин "образовательная услуга" исключили из закона - РИА Новости, 14.07.2022
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Термин "образовательная услуга" исключили из закона
Термин "образовательная услуга" исключили из закона - РИА Новости, 14.07.2022
Термин "образовательная услуга" исключили из закона
Президент России Владимир Путин подписал поправку об исключении из закона понятия "образовательная услуга", документ опубликован на официальном портале правовой РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:15
2022-07-14T15:18
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправку об исключении из закона понятия "образовательная услуга", документ опубликован на официальном портале правовой информации.Нормы закона исключают термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" из статей, регулирующих вопросы финансирования образования. Вводятся понятия: "объем финансового обеспечения реализации образовательной программы" и "объем финансового обеспечения выполнения государственного или муниципального задания" с отсылкой на бюджетное законодательство РФ.Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон будет способствовать повышению престижа профессии учителя. Представители педагогического сообщества неоднократно обращали внимание на недопустимость отношения к образованию как к услуге, отмечал он.Авторы инициативы добавляли, что ранее термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" имел неоднозначное толкование и ассоциировался с коммерческими услугами, исключение такого понятия "поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса".
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россия, общество, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
15:15 14.07.2022 (обновлено: 15:18 14.07.2022)
 
Термин "образовательная услуга" исключили из закона

Путин подписал поправку об исключении термина "образовательная услуга" из текста закона

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервое сентября
Первое сентября - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправку об исключении из закона понятия "образовательная услуга", документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Нормы закона исключают термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" из статей, регулирующих вопросы финансирования образования. Вводятся понятия: "объем финансового обеспечения реализации образовательной программы" и "объем финансового обеспечения выполнения государственного или муниципального задания" с отсылкой на бюджетное законодательство РФ.
Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон будет способствовать повышению престижа профессии учителя. Представители педагогического сообщества неоднократно обращали внимание на недопустимость отношения к образованию как к услуге, отмечал он.
Авторы инициативы добавляли, что ранее термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" имел неоднозначное толкование и ассоциировался с коммерческими услугами, исключение такого понятия "поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса".
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