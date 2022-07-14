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Какие страны коллективного Запада вооружали Украину - РИА Новости, 14.07.2022
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Какие страны коллективного Запада вооружали Украину
Какие страны коллективного Запада вооружали Украину - РИА Новости, 14.07.2022
Какие страны коллективного Запада вооружали Украину
После Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
2022-07-14T13:48
2022-07-14T13:48
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
безопасность
справки
барак обама
дональд трамп
джо байден
киев
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Стремиться в Североатлантический альянс Киев начала еще в начале двухтысячных годов. Военное сотрудничество с НАТО продолжалось практически беспрерывно, лишь укрепившись после Евромайдана. К власти в Киеве пришли антироссийские силы, а Запад приступил к агрессивной милитаризации Украины.СШАВ марте 2014-го новая киевская власть предложила министерству обороны США военное сотрудничество. Всего за полгода — с марта по сентябрь — Украина получила от Америки 32 миллиона долларов на обмундирование для военнослужащих, приборы ночного видения, средства связи. Кроме того, было предоставлено 300 тысяч армейских пайков, транспорт, инженерное оборудование для пограничной охраны. И это только за первые месяцы восьмилетней войны в Донбассе.Президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом "Акт о поддержке свободы Украины" 18 декабря 2014 года. Он разрешал передачу Киеву, в том числе, летального оружия и предусматривал обучение солдат и офицеров ВСУ. С тех пор американские законодатели регулярно предусматривают в оборонном бюджете средства на военную помощь заокеанской стране.В 2015 году США предоставили Украине 230 бронеавтомобилей Humvee (из них 30 машин с повышенной бронезащитой), беспилотники Raven. ВСУ также получили радиолокационные контрбатарейные системы Q36, предназначенные для отслеживания ракетных пусков и работы артиллерии.Кроме военной помощи от Вашингтона в рамках "Акта о поддержке свободы" Киев получал американское оружие по контрактам с частными компаниями.Так, в 2015 году Украина закупила для национальной гвардии партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, выпускаемых компанией Barrett Firearms Company. Суммы таких контрактов госдепом США не разглашаются. СМИ же оценивали стоимость примерно в полмиллиона долларов.По данным СМИ, в 2016 году Киев заключил договор на приобретение 100 гранатометов PSRL (усовершенствованная версия советского РПГ-7, созданная в США) у компании AirTronic USA на сумму 554 тысячи долларов.В декабре 2017 года госдепартамент разрешил передать незалежной крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, а также боеприпасы и запчасти к ним на сумму 41,5 миллиона долларов.О поставке Украине ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) Javelin заговорили еще в конце декабря 2017 года. Тогда госдепартамент США разрешил обеспечить Украину "продвинутыми оборонительными средствами". 1 марта 2018 года стало известно, что Дональд Трамп одобрил отправку 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin, способных поражать бронетехнику и низколетящие малоскоростные цели (вертолеты, беспилотники). Общая сумма поставки составила 47 миллионов долларов.В октябре 2019 года Пентагон оповестил Конгресс США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другую сопутствующую военную технику на 39,2 миллиона долларов.Согласно данным американского Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, в 2020 году США предоставили Украине военной помощи на сумму около 510 миллионов долларов. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше — примерно 272,5 миллиона в 2019 году, 250,8 миллиона в 2018-м, 207,7 миллиона в 2017-м и около 226,6 миллиона в 2016-м.Конкретного перечня продукции, по поводу которой были заключены соглашения между Вашингтоном и Киевом, в докладе агентства не приводилось.Администрация Обамы утверждала, что передает Украине только нелетальное оружие и технику (например, невооруженные бронеавтомобили Humvee и разведывательные беспилотники Raven).Помимо этого, США поставили ВСУ 43 автомобиля Toyota Land Cruiser в рамках военной помощи. От американцев Киев принял на вооружение не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49, а также гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое.Отправка оружия за океан продолжилась и в 2021 году при Джо Байдене. В начале сентября сообщалось об одобрении пакета военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, в которую также вошли противотанковые комплексы Javelin.ВеликобританияВеликобритания занимает второе место по объемам поставок вооружений на Украину. План военного сотрудничества двух стран Orbital действует с 2015 года, в рамках которого Киеву передано не менее 75 бронетранспортеров Saxon, а также бронеавтомобили разведки и связи Land Rover Defender.От британцев Украина также получила медицинское имущество, тактическое снаряжение, топливо, приборы ночного видения и GPS-навигаторы на сумму более 4,5 миллиона долларов.К концу 2019 года более 22 тысяч военнослужащих ВСУ прошли обучение под руководством британских инструкторов.В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества. Он предусматривал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию совместных оборонных проектов.Киев и Лондон договорились о взаимодействии в сфере военного судостроения 21 июня 2021-го. Речь шла о совместном проектировании и строительстве военных кораблей, а также о возведении на Украине двух военно-морских баз при финансовой поддержке Соединенного Королевства. Представители оборонных ведомств двух стран подписали соответствующее соглашение в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender.Киев планировал возвести восемь ракетных катеров по британскому проекту, получить два современных минных тральщика, созданных при участии украинских предприятий, а также при содействии Великобритании достроить корвет "Владимир Великий".В 2022 году Лондон решил поставлять Украине легкие противотанковые оборонительные системы. В январе в страну прибыла крупная партия одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты 150 миллиметров. Это оружие предназначено для стрельбы из закрытых помещений, из-за укрытий, с верхних этажей зданий или подвалов.ЛитваПервым оказывать военную помощь новому киевскому режиму начал Вильнюс. С 2014 года Литва неоднократно поставляла ВСУ стрелковое оружие и боеприпасы советских калибров, снятые с вооружения после вступления страны в НАТО.В 2016 году прибалтийское государство передало Украине более 150 тонн военной продукции. В основном это были патроны калибра 5,45 миллиметра для автоматов Калашникова. В том же году украинские СМИ со ссылкой на данные ООН сообщили, что Литва предоставила Киеву 60 пулеметов КПВТ (калибр 14,5 миллиметра) и 86 пулеметов ДШК (калибр 12,7 миллиметра) советского производства.Глава общественной организации Blue/Yellow, которая поддерживает украинскую армию, Джон (Йонас) Охман в июне 2016 года сообщил, что на пожертвования граждан Литвы закупается современная оптика для снайперов, воюющих с ополчением ДНР и ЛНР.В 2017 году Вильнюс заявил, что передаст Киеву новую партию летального вооружения и боеприпасов на общую сумму 1,93 миллиона евро. Позднее СМИ выяснили, что речь идет о старом вооружении, списанном после перехода на натовские стандарты.В 2019 году ВСУ получили от Литвы более 1 миллиона патронов к автоматам советского производства, в 2021 году — партию бронежилетов и тактических поясов.В январе 2022 года прибалтийская страна одобрила план военной поддержки Украины, который включал скорую передачу Киеву средств тепловизионного наблюдения, а также совместную покупку норвежской системы залпового огня NASAMS. Это передвижной ракетный комплекс, напоминающий всемирно известную "Катюшу".ПольшаВ июле 2016 года Украина и Польша заключили соглашение "о взаимной поставке оружия, военной техники и предоставлении услуг военно-технического характера".Известно, что Варшава отправила Киеву 50 минометов М57, 9 бронетранспортеров МТЛБ, 15 крупнокалиберных пулеметов, две корабельные артиллерийские установки АК-176М, парашютные системы и 100 безоткатных орудий.ЧехияНе осталась в стороне и Прага. В 2018 году представитель чешской частной компании Czechoslovak Group заявил, что поставит на Украину десятки боевых машин пехоты BVP-1 (в СМИ сообщалось о 200 единицах) и самоходные гаубицы 2S1 "Гвоздика" (после капитального ремонта), которые производили еще по советской лицензии.Также сообщалось, что компания Czech Defense Systems a.s победила в тендере минобороны Украины на закупку снарядов для пушек "Рапира". В оборонном ведомстве заявили, что у армии возник дефицит данных боеприпасов из-за участившихся пожаров на военных складах. Чешская фирма предложила партию отремонтированных снарядов. Отмечалось, что они были закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019–2020 годов изготовления.В 2021 году стало известно, что Чехия планирует поставить Украине 26 самоходных артиллерийских установок Dana-M2. Эта САУ является модификацией боевой машины, разработанной еще в 1970-х годах. Она создана на шасси известного вездехода Tatra T815 и вооружена 152-миллиметровым орудием, способным поражать цели обычными снарядами в радиусе 20 000 метров.БолгарияВ 2015 году Болгария при финансовой поддержке США производила боеприпасы для украинской армии. Страна делала снаряды для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.В феврале 2021 года Киев закупил у Болгарии сто тысяч 40-миллиметровых выстрелов для подствольных гранатометов ГП-25/30, 1,5 миллиона патронов калибра 7,62х54 мм для снайперских винтовок Драгунова и пулеметов Калашникова. Боеприпасы были поставлены через Польшу.ФранцияВ 2014 году партия бронежилетов прибыла на Украину из Франции. В феврале 2021 года страны договорились о поставке 60 гранатометов APILAS для подразделений сил специальных операций ВСУ.В октябре того же года США передали Киеву груз военного назначения, в котором среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы APILAS.ЭстонияС 2014 года Эстония обучала военных специалистов, а в 2020 году отправила украинским войскам около 2,4 тысячи пистолетов Макарова, которые не использовались из-за несоответствия натовским стандартам. В декабре 2021 года минобороны прибалтийской страны заявило о намерении поставить Киеву ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купив, а другую часть получив в качестве военной помощи.ТурцияВ 2018–2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, потратив на закупку около 74 миллионов долларов.Согласно межправительственным документам о военно-финансовом сотрудничестве, подписанным 3 февраля 2020 года, Анкара планировала выделить Киеву 36 миллионов долларов военной помощи, которая пойдет на закупку турецкого же вооружения и товаров двойного назначения.Украина участвовала в совместной с Турцией разработке тяжелого беспилотника Akinci, который применялся во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.КанадаВоенное снаряжение: бронежилеты, каски, медицинские комплекты, палатки, спальные мешки, баллистические очки, приборы ночного видения — все это Оттава передавала Киеву в качестве военной помощи с 2014 года.13 декабря 2017 года Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать летальное оружие. В июле 2019 года стало известно, что Оттава готова поставлять ВСУ бронемашины. Детали этой сделки неизвестны.США, Канада, Турция и целый ряд европейских государств годами поддерживали геноцид в Донбассе. О всех этих поставках открыто писали в СМИ, никто не скрывал, что Украину накачивают оружием. Где же все это время были просветленные, гуманные и прогрессивные граждане стран коллективного Запада? Почему не протестовали против военной поддержки войны в Донбассе? Пацифистское движение и лозунг "Make love, not war" больше не популярны?Ополчение ДНР и ЛНР не вело наступления, Киеву ничего не угрожало, все дипломатические шаги были сделаны, причем при содействии все тех же стран Запада. План мирного урегулирования был принят всеми сторонами — бери и делай. Но нет, вместо того чтобы надавить на украинскую власть, которая всеми возможными способами избегала выполнения Минских соглашений, страны “коллективного Запада” обучали солдат нацбатальонов и ВСУ максимально эффективно убивать население самопровозглашенных республик и поставляли для этого все необходимое.Если бы такое количество государств не поддерживало войну в Донбассе, возможно, украинской власти рано или поздно пришлось бы сесть за стол переговоров. Интересно, задумываются ли об этом люди, которые выходят на митинги в поддержку Украины в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Варшаве, Оттаве, Вильнюсе, Праге, Софии, Таллине и Анкаре?
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Военный парад ко Дню независимости Украины в Киеве. Видео РИА Новости.
На военном параде в Киеве среди прочего представили турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Об их поставке на Украину стало известно весной. Хотя глава МИД Турции заверил, что сделка не направлена против России, в Москве заявили, что она не вызывает радости. Глава украинского МИД говорил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". Но генеральный конструктор "Алмаз-Антея" рассказал сегодня РИА Новости, что Bayraktar - легкая цель для российских зенитных ракетных комплексов. В мире, Украина, Киев, День независимости Украины
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украина, безопасность, справки, барак обама, дональд трамп, джо байден, киев, сша, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, петр порошенко, владимир зеленский, турция, канада, польша, франция, эстония, болгария, чехия, литва, великобритания, борис джонсон, реджеп тайип эрдоган, bayraktar , вооружение
13:48 14.07.2022
 

Какие страны коллективного Запада вооружали Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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После Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Стремиться в Североатлантический альянс Киев начала еще в начале двухтысячных годов. Военное сотрудничество с НАТО продолжалось практически беспрерывно, лишь укрепившись после Евромайдана. К власти в Киеве пришли антироссийские силы, а Запад приступил к агрессивной милитаризации Украины.

США

В марте 2014-го новая киевская власть предложила министерству обороны США военное сотрудничество. Всего за полгода — с марта по сентябрь — Украина получила от Америки 32 миллиона долларов на обмундирование для военнослужащих, приборы ночного видения, средства связи. Кроме того, было предоставлено 300 тысяч армейских пайков, транспорт, инженерное оборудование для пограничной охраны. И это только за первые месяцы восьмилетней войны в Донбассе.
© РИА НовостиВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости
Военнослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области.
Президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом "Акт о поддержке свободы Украины" 18 декабря 2014 года. Он разрешал передачу Киеву, в том числе, летального оружия и предусматривал обучение солдат и офицеров ВСУ. С тех пор американские законодатели регулярно предусматривают в оборонном бюджете средства на военную помощь заокеанской стране.
В 2015 году США предоставили Украине 230 бронеавтомобилей Humvee (из них 30 машин с повышенной бронезащитой), беспилотники Raven. ВСУ также получили радиолокационные контрбатарейные системы Q36, предназначенные для отслеживания ракетных пусков и работы артиллерии.
© РИА Новости / Михаил ПалинчакПрезидент Украины Петр Порошенко в 2015 году осматривает автомобили HMMWV во время церемонии встречи самолета Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту "Борисполь".
Президент Украины Петр Порошенко в 2015 году осматривает автомобили HMMWV во время церемонии встречи самолета Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту Борисполь. - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Президент Украины Петр Порошенко в 2015 году осматривает автомобили HMMWV во время церемонии встречи самолета Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту "Борисполь".
Кроме военной помощи от Вашингтона в рамках "Акта о поддержке свободы" Киев получал американское оружие по контрактам с частными компаниями.
Так, в 2015 году Украина закупила для национальной гвардии партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, выпускаемых компанией Barrett Firearms Company. Суммы таких контрактов госдепом США не разглашаются. СМИ же оценивали стоимость примерно в полмиллиона долларов.
© РИА НовостиУкраинские и американские военные во время совместных учений Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигоне.
Украинские и американские военные во время совместных учений Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигоне. - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости
Украинские и американские военные во время совместных учений Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигоне.
По данным СМИ, в 2016 году Киев заключил договор на приобретение 100 гранатометов PSRL (усовершенствованная версия советского РПГ-7, созданная в США) у компании AirTronic USA на сумму 554 тысячи долларов.
В декабре 2017 года госдепартамент разрешил передать незалежной крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, а также боеприпасы и запчасти к ним на сумму 41,5 миллиона долларов.
О поставке Украине ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) Javelin заговорили еще в конце декабря 2017 года. Тогда госдепартамент США разрешил обеспечить Украину "продвинутыми оборонительными средствами". 1 марта 2018 года стало известно, что Дональд Трамп одобрил отправку 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin, способных поражать бронетехнику и низколетящие малоскоростные цели (вертолеты, беспилотники). Общая сумма поставки составила 47 миллионов долларов.
© Михаил ПалинчакИспытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине. Пресс-служба президента Украины.
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине. Пресс-служба президента Украины.
© Михаил Палинчак
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине. Пресс-служба президента Украины.
В октябре 2019 года Пентагон оповестил Конгресс США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другую сопутствующую военную технику на 39,2 миллиона долларов.
Согласно данным американского Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, в 2020 году США предоставили Украине военной помощи на сумму около 510 миллионов долларов. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше — примерно 272,5 миллиона в 2019 году, 250,8 миллиона в 2018-м, 207,7 миллиона в 2017-м и около 226,6 миллиона в 2016-м.
Конкретного перечня продукции, по поводу которой были заключены соглашения между Вашингтоном и Киевом, в докладе агентства не приводилось.
Администрация Обамы утверждала, что передает Украине только нелетальное оружие и технику (например, невооруженные бронеавтомобили Humvee и разведывательные беспилотники Raven).
Помимо этого, США поставили ВСУ 43 автомобиля Toyota Land Cruiser в рамках военной помощи. От американцев Киев принял на вооружение не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49, а также гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое.
Отправка оружия за океан продолжилась и в 2021 году при Джо Байдене. В начале сентября сообщалось об одобрении пакета военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, в которую также вошли противотанковые комплексы Javelin.

Великобритания

Великобритания занимает второе место по объемам поставок вооружений на Украину. План военного сотрудничества двух стран Orbital действует с 2015 года, в рамках которого Киеву передано не менее 75 бронетранспортеров Saxon, а также бронеавтомобили разведки и связи Land Rover Defender.
От британцев Украина также получила медицинское имущество, тактическое снаряжение, топливо, приборы ночного видения и GPS-навигаторы на сумму более 4,5 миллиона долларов.
К концу 2019 года более 22 тысяч военнослужащих ВСУ прошли обучение под руководством британских инструкторов.
© РИА НовостиВоеннослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области.
В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества. Он предусматривал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию совместных оборонных проектов.
Киев и Лондон договорились о взаимодействии в сфере военного судостроения 21 июня 2021-го. Речь шла о совместном проектировании и строительстве военных кораблей, а также о возведении на Украине двух военно-морских баз при финансовой поддержке Соединенного Королевства. Представители оборонных ведомств двух стран подписали соответствующее соглашение в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender.
Британский эсминец "Дункан" в морском порту Одессы. Он прибыл для участия в международных учениях "Си Бриз - 2019". Корабль входит в постоянную группу НАТО, несущую боевое дежурство в Средиземном море.
Британский эсминец Дункан в морском порту Одессы. Он прибыл для участия в международных учениях Си Бриз - 2019. Корабль входит в постоянную группу НАТО, несущую боевое дежурство в Средиземном море.
Британский эсминец "Дункан" в морском порту Одессы. Он прибыл для участия в международных учениях "Си Бриз - 2019". Корабль входит в постоянную группу НАТО, несущую боевое дежурство в Средиземном море.
Киев планировал возвести восемь ракетных катеров по британскому проекту, получить два современных минных тральщика, созданных при участии украинских предприятий, а также при содействии Великобритании достроить корвет "Владимир Великий".
В 2022 году Лондон решил поставлять Украине легкие противотанковые оборонительные системы. В январе в страну прибыла крупная партия одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты 150 миллиметров. Это оружие предназначено для стрельбы из закрытых помещений, из-за укрытий, с верхних этажей зданий или подвалов.
© РИА НовостиПротивотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными на позициях в Луганской области.
Противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными на позициях в Луганской области. - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости
Противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными на позициях в Луганской области.

Литва

Первым оказывать военную помощь новому киевскому режиму начал Вильнюс. С 2014 года Литва неоднократно поставляла ВСУ стрелковое оружие и боеприпасы советских калибров, снятые с вооружения после вступления страны в НАТО.
В 2016 году прибалтийское государство передало Украине более 150 тонн военной продукции. В основном это были патроны калибра 5,45 миллиметра для автоматов Калашникова. В том же году украинские СМИ со ссылкой на данные ООН сообщили, что Литва предоставила Киеву 60 пулеметов КПВТ (калибр 14,5 миллиметра) и 86 пулеметов ДШК (калибр 12,7 миллиметра) советского производства.
Глава общественной организации Blue/Yellow, которая поддерживает украинскую армию, Джон (Йонас) Охман в июне 2016 года сообщил, что на пожертвования граждан Литвы закупается современная оптика для снайперов, воюющих с ополчением ДНР и ЛНР.
В 2017 году Вильнюс заявил, что передаст Киеву новую партию летального вооружения и боеприпасов на общую сумму 1,93 миллиона евро. Позднее СМИ выяснили, что речь идет о старом вооружении, списанном после перехода на натовские стандарты.
В 2019 году ВСУ получили от Литвы более 1 миллиона патронов к автоматам советского производства, в 2021 году — партию бронежилетов и тактических поясов.
В январе 2022 года прибалтийская страна одобрила план военной поддержки Украины, который включал скорую передачу Киеву средств тепловизионного наблюдения, а также совместную покупку норвежской системы залпового огня NASAMS. Это передвижной ракетный комплекс, напоминающий всемирно известную "Катюшу".

Польша

В июле 2016 года Украина и Польша заключили соглашение "о взаимной поставке оружия, военной техники и предоставлении услуг военно-технического характера".
Известно, что Варшава отправила Киеву 50 минометов М57, 9 бронетранспортеров МТЛБ, 15 крупнокалиберных пулеметов, две корабельные артиллерийские установки АК-176М, парашютные системы и 100 безоткатных орудий.

Чехия

Не осталась в стороне и Прага. В 2018 году представитель чешской частной компании Czechoslovak Group заявил, что поставит на Украину десятки боевых машин пехоты BVP-1 (в СМИ сообщалось о 200 единицах) и самоходные гаубицы 2S1 "Гвоздика" (после капитального ремонта), которые производили еще по советской лицензии.
© РИА Новости / Павел ЛьвовСамоходная артиллерийская гаубица 2С1 "Гвоздика" на полигоне.
Самоходная артиллерийская гаубица 2С1 Гвоздика на полигоне. - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Самоходная артиллерийская гаубица 2С1 "Гвоздика" на полигоне.
Также сообщалось, что компания Czech Defense Systems a.s победила в тендере минобороны Украины на закупку снарядов для пушек "Рапира". В оборонном ведомстве заявили, что у армии возник дефицит данных боеприпасов из-за участившихся пожаров на военных складах. Чешская фирма предложила партию отремонтированных снарядов. Отмечалось, что они были закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019–2020 годов изготовления.
В 2021 году стало известно, что Чехия планирует поставить Украине 26 самоходных артиллерийских установок Dana-M2. Эта САУ является модификацией боевой машины, разработанной еще в 1970-х годах. Она создана на шасси известного вездехода Tatra T815 и вооружена 152-миллиметровым орудием, способным поражать цели обычными снарядами в радиусе 20 000 метров.

Болгария

В 2015 году Болгария при финансовой поддержке США производила боеприпасы для украинской армии. Страна делала снаряды для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.
В феврале 2021 года Киев закупил у Болгарии сто тысяч 40-миллиметровых выстрелов для подствольных гранатометов ГП-25/30, 1,5 миллиона патронов калибра 7,62х54 мм для снайперских винтовок Драгунова и пулеметов Калашникова. Боеприпасы были поставлены через Польшу.

Франция

В 2014 году партия бронежилетов прибыла на Украину из Франции. В феврале 2021 года страны договорились о поставке 60 гранатометов APILAS для подразделений сил специальных операций ВСУ.
В октябре того же года США передали Киеву груз военного назначения, в котором среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы APILAS.

Эстония

С 2014 года Эстония обучала военных специалистов, а в 2020 году отправила украинским войскам около 2,4 тысячи пистолетов Макарова, которые не использовались из-за несоответствия натовским стандартам. В декабре 2021 года минобороны прибалтийской страны заявило о намерении поставить Киеву ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купив, а другую часть получив в качестве военной помощи.

Турция

В 2018–2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, потратив на закупку около 74 миллионов долларов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоБеспилотник Bayraktar TB2 на военном параде.
Беспилотник Bayraktar TB2 на военном параде. - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беспилотник Bayraktar TB2 на военном параде.
Согласно межправительственным документам о военно-финансовом сотрудничестве, подписанным 3 февраля 2020 года, Анкара планировала выделить Киеву 36 миллионов долларов военной помощи, которая пойдет на закупку турецкого же вооружения и товаров двойного назначения.
Украина участвовала в совместной с Турцией разработке тяжелого беспилотника Akinci, который применялся во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Канада

Военное снаряжение: бронежилеты, каски, медицинские комплекты, палатки, спальные мешки, баллистические очки, приборы ночного видения — все это Оттава передавала Киеву в качестве военной помощи с 2014 года.
13 декабря 2017 года Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать летальное оружие. В июле 2019 года стало известно, что Оттава готова поставлять ВСУ бронемашины. Детали этой сделки неизвестны.
Скриншот публикации белорусского СМИ NEXTA, по сообщению которого, члены нацбатальона Азов стали первыми, для кого инструкторы НАТО провели обучение по использованию противотанковых комплексов NLAW.
26 мая, 14:03Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Школа НАТО. Кого и чему учили западные военные инструкторы на УкраинеОбращение с современным оружием, минирование дорог и подрыв автомобилей, проведение диверсий и терактов. Масштабы "учебной программы", с которой на Украину приезжали иностранные военные инструкторы, впечатляют. Тренировали они не только военнослужащих ВСУ, но и бойцов националистических батальонов.
США, Канада, Турция и целый ряд европейских государств годами поддерживали геноцид в Донбассе. О всех этих поставках открыто писали в СМИ, никто не скрывал, что Украину накачивают оружием. Где же все это время были просветленные, гуманные и прогрессивные граждане стран коллективного Запада? Почему не протестовали против военной поддержки войны в Донбассе? Пацифистское движение и лозунг "Make love, not war" больше не популярны?
Ополчение ДНР и ЛНР не вело наступления, Киеву ничего не угрожало, все дипломатические шаги были сделаны, причем при содействии все тех же стран Запада. План мирного урегулирования был принят всеми сторонами — бери и делай. Но нет, вместо того чтобы надавить на украинскую власть, которая всеми возможными способами избегала выполнения Минских соглашений, страны “коллективного Запада” обучали солдат нацбатальонов и ВСУ максимально эффективно убивать население самопровозглашенных республик и поставляли для этого все необходимое.
Если бы такое количество государств не поддерживало войну в Донбассе, возможно, украинской власти рано или поздно пришлось бы сесть за стол переговоров. Интересно, задумываются ли об этом люди, которые выходят на митинги в поддержку Украины в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Варшаве, Оттаве, Вильнюсе, Праге, Софии, Таллине и Анкаре?
 
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