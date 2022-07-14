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Какие страны коллективного Запада вооружали Украину

Какие страны коллективного Запада вооружали Украину - РИА Новости, 14.07.2022

Какие страны коллективного Запада вооружали Украину

После Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.

2022-07-14T13:48

2022-07-14T13:48

2022-07-14T13:48

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

безопасность

справки

барак обама

дональд трамп

джо байден

киев

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Стремиться в Североатлантический альянс Киев начала еще в начале двухтысячных годов. Военное сотрудничество с НАТО продолжалось практически беспрерывно, лишь укрепившись после Евромайдана. К власти в Киеве пришли антироссийские силы, а Запад приступил к агрессивной милитаризации Украины.СШАВ марте 2014-го новая киевская власть предложила министерству обороны США военное сотрудничество. Всего за полгода — с марта по сентябрь — Украина получила от Америки 32 миллиона долларов на обмундирование для военнослужащих, приборы ночного видения, средства связи. Кроме того, было предоставлено 300 тысяч армейских пайков, транспорт, инженерное оборудование для пограничной охраны. И это только за первые месяцы восьмилетней войны в Донбассе.Президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом "Акт о поддержке свободы Украины" 18 декабря 2014 года. Он разрешал передачу Киеву, в том числе, летального оружия и предусматривал обучение солдат и офицеров ВСУ. С тех пор американские законодатели регулярно предусматривают в оборонном бюджете средства на военную помощь заокеанской стране.В 2015 году США предоставили Украине 230 бронеавтомобилей Humvee (из них 30 машин с повышенной бронезащитой), беспилотники Raven. ВСУ также получили радиолокационные контрбатарейные системы Q36, предназначенные для отслеживания ракетных пусков и работы артиллерии.Кроме военной помощи от Вашингтона в рамках "Акта о поддержке свободы" Киев получал американское оружие по контрактам с частными компаниями.Так, в 2015 году Украина закупила для национальной гвардии партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, выпускаемых компанией Barrett Firearms Company. Суммы таких контрактов госдепом США не разглашаются. СМИ же оценивали стоимость примерно в полмиллиона долларов.По данным СМИ, в 2016 году Киев заключил договор на приобретение 100 гранатометов PSRL (усовершенствованная версия советского РПГ-7, созданная в США) у компании AirTronic USA на сумму 554 тысячи долларов.В декабре 2017 года госдепартамент разрешил передать незалежной крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, а также боеприпасы и запчасти к ним на сумму 41,5 миллиона долларов.О поставке Украине ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) Javelin заговорили еще в конце декабря 2017 года. Тогда госдепартамент США разрешил обеспечить Украину "продвинутыми оборонительными средствами". 1 марта 2018 года стало известно, что Дональд Трамп одобрил отправку 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin, способных поражать бронетехнику и низколетящие малоскоростные цели (вертолеты, беспилотники). Общая сумма поставки составила 47 миллионов долларов.В октябре 2019 года Пентагон оповестил Конгресс США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другую сопутствующую военную технику на 39,2 миллиона долларов.Согласно данным американского Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, в 2020 году США предоставили Украине военной помощи на сумму около 510 миллионов долларов. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше — примерно 272,5 миллиона в 2019 году, 250,8 миллиона в 2018-м, 207,7 миллиона в 2017-м и около 226,6 миллиона в 2016-м.Конкретного перечня продукции, по поводу которой были заключены соглашения между Вашингтоном и Киевом, в докладе агентства не приводилось.Администрация Обамы утверждала, что передает Украине только нелетальное оружие и технику (например, невооруженные бронеавтомобили Humvee и разведывательные беспилотники Raven).Помимо этого, США поставили ВСУ 43 автомобиля Toyota Land Cruiser в рамках военной помощи. От американцев Киев принял на вооружение не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49, а также гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое.Отправка оружия за океан продолжилась и в 2021 году при Джо Байдене. В начале сентября сообщалось об одобрении пакета военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, в которую также вошли противотанковые комплексы Javelin.ВеликобританияВеликобритания занимает второе место по объемам поставок вооружений на Украину. План военного сотрудничества двух стран Orbital действует с 2015 года, в рамках которого Киеву передано не менее 75 бронетранспортеров Saxon, а также бронеавтомобили разведки и связи Land Rover Defender.От британцев Украина также получила медицинское имущество, тактическое снаряжение, топливо, приборы ночного видения и GPS-навигаторы на сумму более 4,5 миллиона долларов.К концу 2019 года более 22 тысяч военнослужащих ВСУ прошли обучение под руководством британских инструкторов.В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества. Он предусматривал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию совместных оборонных проектов.Киев и Лондон договорились о взаимодействии в сфере военного судостроения 21 июня 2021-го. Речь шла о совместном проектировании и строительстве военных кораблей, а также о возведении на Украине двух военно-морских баз при финансовой поддержке Соединенного Королевства. Представители оборонных ведомств двух стран подписали соответствующее соглашение в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender.Киев планировал возвести восемь ракетных катеров по британскому проекту, получить два современных минных тральщика, созданных при участии украинских предприятий, а также при содействии Великобритании достроить корвет "Владимир Великий".В 2022 году Лондон решил поставлять Украине легкие противотанковые оборонительные системы. В январе в страну прибыла крупная партия одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты 150 миллиметров. Это оружие предназначено для стрельбы из закрытых помещений, из-за укрытий, с верхних этажей зданий или подвалов.ЛитваПервым оказывать военную помощь новому киевскому режиму начал Вильнюс. С 2014 года Литва неоднократно поставляла ВСУ стрелковое оружие и боеприпасы советских калибров, снятые с вооружения после вступления страны в НАТО.В 2016 году прибалтийское государство передало Украине более 150 тонн военной продукции. В основном это были патроны калибра 5,45 миллиметра для автоматов Калашникова. В том же году украинские СМИ со ссылкой на данные ООН сообщили, что Литва предоставила Киеву 60 пулеметов КПВТ (калибр 14,5 миллиметра) и 86 пулеметов ДШК (калибр 12,7 миллиметра) советского производства.Глава общественной организации Blue/Yellow, которая поддерживает украинскую армию, Джон (Йонас) Охман в июне 2016 года сообщил, что на пожертвования граждан Литвы закупается современная оптика для снайперов, воюющих с ополчением ДНР и ЛНР.В 2017 году Вильнюс заявил, что передаст Киеву новую партию летального вооружения и боеприпасов на общую сумму 1,93 миллиона евро. Позднее СМИ выяснили, что речь идет о старом вооружении, списанном после перехода на натовские стандарты.В 2019 году ВСУ получили от Литвы более 1 миллиона патронов к автоматам советского производства, в 2021 году — партию бронежилетов и тактических поясов.В январе 2022 года прибалтийская страна одобрила план военной поддержки Украины, который включал скорую передачу Киеву средств тепловизионного наблюдения, а также совместную покупку норвежской системы залпового огня NASAMS. Это передвижной ракетный комплекс, напоминающий всемирно известную "Катюшу".ПольшаВ июле 2016 года Украина и Польша заключили соглашение "о взаимной поставке оружия, военной техники и предоставлении услуг военно-технического характера".Известно, что Варшава отправила Киеву 50 минометов М57, 9 бронетранспортеров МТЛБ, 15 крупнокалиберных пулеметов, две корабельные артиллерийские установки АК-176М, парашютные системы и 100 безоткатных орудий.ЧехияНе осталась в стороне и Прага. В 2018 году представитель чешской частной компании Czechoslovak Group заявил, что поставит на Украину десятки боевых машин пехоты BVP-1 (в СМИ сообщалось о 200 единицах) и самоходные гаубицы 2S1 "Гвоздика" (после капитального ремонта), которые производили еще по советской лицензии.Также сообщалось, что компания Czech Defense Systems a.s победила в тендере минобороны Украины на закупку снарядов для пушек "Рапира". В оборонном ведомстве заявили, что у армии возник дефицит данных боеприпасов из-за участившихся пожаров на военных складах. Чешская фирма предложила партию отремонтированных снарядов. Отмечалось, что они были закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019–2020 годов изготовления.В 2021 году стало известно, что Чехия планирует поставить Украине 26 самоходных артиллерийских установок Dana-M2. Эта САУ является модификацией боевой машины, разработанной еще в 1970-х годах. Она создана на шасси известного вездехода Tatra T815 и вооружена 152-миллиметровым орудием, способным поражать цели обычными снарядами в радиусе 20 000 метров.БолгарияВ 2015 году Болгария при финансовой поддержке США производила боеприпасы для украинской армии. Страна делала снаряды для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.В феврале 2021 года Киев закупил у Болгарии сто тысяч 40-миллиметровых выстрелов для подствольных гранатометов ГП-25/30, 1,5 миллиона патронов калибра 7,62х54 мм для снайперских винтовок Драгунова и пулеметов Калашникова. Боеприпасы были поставлены через Польшу.ФранцияВ 2014 году партия бронежилетов прибыла на Украину из Франции. В феврале 2021 года страны договорились о поставке 60 гранатометов APILAS для подразделений сил специальных операций ВСУ.В октябре того же года США передали Киеву груз военного назначения, в котором среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы APILAS.ЭстонияС 2014 года Эстония обучала военных специалистов, а в 2020 году отправила украинским войскам около 2,4 тысячи пистолетов Макарова, которые не использовались из-за несоответствия натовским стандартам. В декабре 2021 года минобороны прибалтийской страны заявило о намерении поставить Киеву ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купив, а другую часть получив в качестве военной помощи.ТурцияВ 2018–2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, потратив на закупку около 74 миллионов долларов.Согласно межправительственным документам о военно-финансовом сотрудничестве, подписанным 3 февраля 2020 года, Анкара планировала выделить Киеву 36 миллионов долларов военной помощи, которая пойдет на закупку турецкого же вооружения и товаров двойного назначения.Украина участвовала в совместной с Турцией разработке тяжелого беспилотника Akinci, который применялся во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.КанадаВоенное снаряжение: бронежилеты, каски, медицинские комплекты, палатки, спальные мешки, баллистические очки, приборы ночного видения — все это Оттава передавала Киеву в качестве военной помощи с 2014 года.13 декабря 2017 года Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать летальное оружие. В июле 2019 года стало известно, что Оттава готова поставлять ВСУ бронемашины. Детали этой сделки неизвестны.США, Канада, Турция и целый ряд европейских государств годами поддерживали геноцид в Донбассе. О всех этих поставках открыто писали в СМИ, никто не скрывал, что Украину накачивают оружием. Где же все это время были просветленные, гуманные и прогрессивные граждане стран коллективного Запада? Почему не протестовали против военной поддержки войны в Донбассе? Пацифистское движение и лозунг "Make love, not war" больше не популярны?Ополчение ДНР и ЛНР не вело наступления, Киеву ничего не угрожало, все дипломатические шаги были сделаны, причем при содействии все тех же стран Запада. План мирного урегулирования был принят всеми сторонами — бери и делай. Но нет, вместо того чтобы надавить на украинскую власть, которая всеми возможными способами избегала выполнения Минских соглашений, страны “коллективного Запада” обучали солдат нацбатальонов и ВСУ максимально эффективно убивать население самопровозглашенных республик и поставляли для этого все необходимое.Если бы такое количество государств не поддерживало войну в Донбассе, возможно, украинской власти рано или поздно пришлось бы сесть за стол переговоров. Интересно, задумываются ли об этом люди, которые выходят на митинги в поддержку Украины в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Варшаве, Оттаве, Вильнюсе, Праге, Софии, Таллине и Анкаре?

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Военный парад ко Дню независимости Украины в Киеве. Видео РИА Новости. На военном параде в Киеве среди прочего представили турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Об их поставке на Украину стало известно весной. Хотя глава МИД Турции заверил, что сделка не направлена против России, в Москве заявили, что она не вызывает радости. Глава украинского МИД говорил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки на Украину". Но генеральный конструктор "Алмаз-Антея" рассказал сегодня РИА Новости, что Bayraktar - легкая цель для российских зенитных ракетных комплексов. В мире, Украина, Киев, День независимости Украины 2022-07-14T13:48 true PT2M51S

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