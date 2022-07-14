16:40 14.07.2022 (обновлено: 19:37 14.07.2022)
Володин посетил ЛНР с рабочей поездкой
Спикер Госдумы Володин посетил ЛНР с рабочей поездкой
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с депутатами Народного Совета в Луганской Народной Республике
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с депутатами Народного Совета в Луганской Народной Республике
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой ЛНР, а также выступил перед депутатами Народного Совета Республики и передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"Состоялась рабочая поездка председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Луганскую Народную Республику. В поездке приняли участие председатели комитетов Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий, Руководитель Аппарата Государственной Думы Игорь Дивейкин", - сказано в сообщении. Отмечается, что Володин выступил перед депутатами Народного Совета Республики и передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.
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"Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан. В Луганской Народной Республике живут граждане Российской Федерации, которые принимали участие в голосовании на выборах в Государственную Думу. И поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями, которые живут в республике, обсуждать вопросы, которые их волнуют и решать их проблемы", - приводят в сообщении слова председателя Госдумы.
Володин также поблагодарил жителей Луганской Народной Республики за то, что "они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России". В свою очередь депутаты Госдумы также провели встречу с председателем Народного Собрания ЛНР Денисом Мирошниченко. В рамках рабочей поездки состоялась встреча Володина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, уточнили в пресс-службе.
"Важно, чтобы мы вышли на новые форматы сотрудничества. Межпарламентский диалог должен быть эффективным", - отметил Володин. Он подчеркнул, что необходимо формулировать и решать конкретные задачи, коллеги из профильных комитетов уже начали эту работу, а "итоговую оценку дадут нам граждане".